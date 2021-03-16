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Журналист Андрей Александров останется за решёткой до 12 мая

16.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров останется за решёткой до 12 мая.




Андрей Александров / Из архива Еврорадио​

Как передаёт Еврорадио со ссылкой на БелаПАН, срок его содержания под стражей продлён на два месяца. По словам адвоката Антона Гашинского, Александров держится хорошо, следственные действия с его участием сейчас не проводятся. Он много читает, занимается спортом, ходит на прогулки.

Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в январе этого года. Силовики их подозревают "в финансировании протестной деятельности" (оплачивали штрафы протестующих). Журналиста обвиняют в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансировании такой деятельности". Правозащитники признали его и Злобину политзаключёнными.

Ирине Злобиной, скорее всего, также продлили срок содержания под стражей, поскольку 12 марта она не вышла на свободу.
 
 
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Журналист и медиаменеджер Андрей Александров останется за решёткой до 12 мая.
 
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