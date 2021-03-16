|
Журналист Андрей Александров останется за решёткой до 12 мая
Источник материала: Партизан
Журналист и медиаменеджер Андрей Александров останется за решёткой до 12 мая.
Андрей Александров / Из архива Еврорадио
Как
Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в январе этого года. Силовики их подозревают "в финансировании протестной деятельности" (оплачивали штрафы протестующих). Журналиста обвиняют в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансировании такой деятельности". Правозащитники признали его и Злобину политзаключёнными.
Ирине Злобиной, скорее всего, также продлили срок содержания под стражей, поскольку 12 марта она не вышла на свободу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист и медиаменеджер Андрей Александров останется за решёткой до 12 мая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)