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Европейские адвокаты просят Минюст обеспечить беспрепятственную работу юристов в Беларуси

16.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет коллегий адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE) направил обращение в министерство юстиции Беларуси, в котором призвал ведомство сделать все возможное для беспрепятственной работы юристов в Беларуси.


Людмила Казак

"CCBE призывает министра юстиции сделать все, чтобы решения об отзыве лицензий у адвокатов Людмилы Казак, Михаила Кирилюка, Константина Михеля и Максима Конана были пересмотрены... Кроме того, CCBE просит сделать все возможное, чтобы все юристы в Беларуси могли выполнять свои профессиональные обязанности, не опасаясь репрессий, препятствий, запугивания или преследований, чтобы сохранить независимость и добросовестность отправления правосудия и верховенство закона", - говорится в обращении совета, которое размещено в их Twitter. 

CCBE считает, что решения об отзыве лицензий связаны с профессиональной деятельностью адвокатов, в частности, по политически резонансным делам, включая защиту задержанных протестующих и представителей политической оппозиции. В ССВЕ полагают, что "адвокаты подвергаются преследованиям за публичную критику ситуации с правами человека в Беларуси".

Совет представляет коллегии адвокатов и юридические общества 45 стран, а через них - более 1 млн европейских юристов. 

Как сообщалось, министерство юстиции лишило лицензий Михеля, Кирилюка, Казак и Конона 19 февраля. Основанием для этого стали совершенные ими административные правонарушения, пояснили в Минюсте. Михель и Конон, по информации ведомства, приняли участие в неразрешенных массовых мероприятиях, а Казак оказала неповиновение законному требованию сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей.

В понедельник стало известно, что на внеочередную аттестацию вызывают адвоката Сергея Зикрацкого. Он является адвокатом задержанных сотрудников "Пресс-клуба". Кроме того, он защищал журналистку польского телеканала" Белсат" Екатерину Андрееву (Бахвалову), а также являлся адвокатом Tut.by в деле о лишении портала статуса СМИ.
 
 
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Совет коллегий адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE) направил обращение в министерство юстиции Беларуси, в котором призвал ведомство сделать все возможное...
 
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