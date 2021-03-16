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В Крупках за 250$ продают целый военный городок
Источник материала: Партизан
Его площадь – 67 гектаров, на которых стоит 20 зданий, в основном это склады.
В Крупках за 250$ продают военный городок.
На сайте Государственного комитета по имуществу Беларуси появилась информация об организации открытого аукциона о продаже военного городка,
В Крупках за 250$ продают военный городок.
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Его площадь – 67 гектаров, на которых стоит 20 зданий, в основном это склады.
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