ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дочка Ивана Урганта кардинально сменила имидж и шокировала сеть

16.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочка российского ведущего Ивана Урганта произвела фурор в сети: Эрика Кикнадзе кардинально сменила прическу, цвет волос и даже бровей.

20-летняя Эрика давно обосновалась в Нью-Йорке. Из-за пандемии ведущий "Вечернего Урганта" редко видит наследницу, а она вовсю пользуется предоставленной свободой. Например, Эрика прилюдно вступилась за бойфренда-афроамериканца, а после снялась с ним в откровенной рекламе. А теперь решила удивить всех внешними переменами.

Весна - время перемен и самых модных стрижек сезона, на своем примере это доказала дочь Урганта. Эрика кардинально сменила имидж и шокировала общественность.

Девушка решилась на трендовое, рваное каре, но решила, что этого будет мало. Эрика также покрасила волосы и брови в необычный цвет, не оставляющий шансов затеряться в толпе зевак. Инстадива успела похвастаться новым образом в Instagram, где собрала немало лайков, восторженных комплиментов и даже критикующих замечаний.

"Ох, полегче, красотка"; "Реальная перчинка"; "А как отреагировал папа Ургант?"; "Слишком смело"; "Мне больше нравился твой естественный оттенок"; - прокомментировали фолловеры.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20-летняя Эрика продемонстрировала настоящие чудеса преображения: в сети обсуждают новую публикацию наследницы шоумена.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ателье G-Power форсировало BMW M2 CS до 660 лошадиных сил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by