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Дочка Ивана Урганта кардинально сменила имидж и шокировала сеть
16.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочка российского ведущего Ивана Урганта произвела фурор в сети: Эрика Кикнадзе кардинально сменила прическу, цвет волос и даже бровей.
20-летняя Эрика давно обосновалась в Нью-Йорке. Из-за пандемии ведущий "Вечернего Урганта" редко видит наследницу, а она вовсю пользуется предоставленной свободой. Например, Эрика прилюдно
Весна - время перемен и самых модных стрижек сезона, на своем примере это доказала дочь Урганта. Эрика кардинально сменила имидж и шокировала общественность.
Девушка решилась на трендовое, рваное каре, но решила, что этого будет мало. Эрика также покрасила волосы и брови в необычный цвет, не оставляющий шансов затеряться в толпе зевак. Инстадива успела похвастаться новым образом в Instagram, где собрала немало лайков, восторженных комплиментов и даже критикующих замечаний.
"Ох, полегче, красотка"; "Реальная перчинка"; "А как отреагировал папа Ургант?"; "Слишком смело"; "Мне больше нравился твой естественный оттенок"; - прокомментировали фолловеры.
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