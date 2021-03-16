Дочка Ивана Урганта кардинально сменила имидж и шокировала сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочка российского ведущего Ивана Урганта произвела фурор в сети: Эрика Кикнадзе кардинально сменила прическу, цвет волос и даже бровей.

20-летняя Эрика давно обосновалась в Нью-Йорке. Из-за пандемии ведущий "Вечернего Урганта" редко видит наследницу, а она вовсю пользуется предоставленной свободой. Например, Эрика прилюдно вступилась за бойфренда-афроамериканца , а после снялась с ним в откровенной рекламе . А теперь решила удивить всех внешними переменами.

Весна - время перемен и самых модных стрижек сезона, на своем примере это доказала дочь Урганта. Эрика кардинально сменила имидж и шокировала общественность.

Девушка решилась на трендовое, рваное каре, но решила, что этого будет мало. Эрика также покрасила волосы и брови в необычный цвет, не оставляющий шансов затеряться в толпе зевак. Инстадива успела похвастаться новым образом в Instagram, где собрала немало лайков, восторженных комплиментов и даже критикующих замечаний.

"Ох, полегче, красотка"; "Реальная перчинка"; "А как отреагировал папа Ургант?"; "Слишком смело"; "Мне больше нравился твой естественный оттенок"; - прокомментировали фолловеры.

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