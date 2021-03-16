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Бэби-бум аристократов: в семье Кейт Миддлтон произошло пополнение

16.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Родная сестра жены принца Уильяма Кейт Миддлтон - Пиппа - родила второго ребенка: радостное событие состоялось 15 марта.

Слухи о новой беременности Пиппы Миддлтон и ее супруга Джеймса Мэттьюса стали ходить в конце 2020 года. Новость о скором рождении еще одного внука подтвердила мать Миддлтон - Кэрол. Напомним, что младшая Миддлтон и ее муж уже растят своего первенца - сына Артура.

© AP / Evan Agostini
Самая желанная женщина планеты родила первенца

Теперь же стало известно, что очередное пополнение в семье выпало на ранее утро 15 марта: Пиппа Миддлтон родила дочку в одной из больниц Лондона.

Согласно инсайдейрам британских СМИ, девочка весит "шесть фунтов и семь унций", но больше всего поклонников заинтересовало имя новорожденной. Малышу назвали Грейс Элизабет Джейн, и, по предположению журналистов, второе имя вполне может быть данью уважения королеве Елизавете II.

Бэби-бум 2021 продолжается не только в кругах аристократов, но и среди "простых" знаменитостей: модель Victoria’s Secret и родственник Трампа стали родителями

 
Теги: Новости
 
 
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Родная сестра герцогини Кембриджской родила малыша - ходят слухи, что его назвали в честь главного члена королевской семьи.
 
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