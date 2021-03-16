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Бэби-бум аристократов: в семье Кейт Миддлтон произошло пополнение
16.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Родная сестра жены принца Уильяма Кейт Миддлтон - Пиппа - родила второго ребенка: радостное событие состоялось 15 марта.
Слухи о
© AP / Evan Agostini
Теперь же стало известно, что очередное пополнение в семье выпало на ранее утро 15 марта: Пиппа Миддлтон родила дочку в одной из больниц Лондона.
Согласно инсайдейрам британских СМИ, девочка весит "шесть фунтов и семь унций", но больше всего поклонников заинтересовало имя новорожденной. Малышу назвали Грейс Элизабет Джейн, и, по предположению журналистов, второе имя вполне может быть данью уважения королеве Елизавете II.
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Родная сестра герцогини Кембриджской родила малыша - ходят слухи, что его назвали в честь главного члена королевской семьи.
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