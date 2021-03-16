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Снег, туман и гололед: какая погода ожидает белорусов во вторник

16.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Местами сильные осадки, налипание мокрого снега, а также гололедица ожидают белорусов во вторник, об этом рассказали в Белгидромете.

Погоду определяет активный фронтальный раздел, который смещается с территории Украины. Он принесет утром в юго-восточную часть страны, а днем - на большую части территории Беларуси - мокрый снег. Местами возможен слабый туман и гололед, на дорогах гололедица.

Синоптики в связи с погодными условиями объявили желтый уровень опасности.

Температура воздуха днем местами может подняться до +1..+7°С, по югу – до +8..+10°С.

© Sputnik
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Минчан ждет облачная погода, также временами осадки: дождь или мокрый снег - местами по городу сильный. Также возможно налипание снега. Будет слабый туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный.

Утром столбик термометра будет колебаться в пределах 0..-2°C, днем - от +1.. до +3°C, вечером - от 0.. до +2°C.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ГАИ Мингорисполкома обратились с просьбой ко всем участника дорожного движения быть внимательными и осторожными.

Так как мокрый снег на дороге препятствует сцеплению колес с дорожным покрытием, тормозной путь автомобиля увеличивается. Поэтому двигаться в таких условиях следует осторожно и не забывать про безопасную дистанцию. Также необходимо выбирать безопасную скорость.

"При ухудшении погодных условий стоит избегать таких маневров, как перестроение или обгон. Тормозить нужно плавно и заранее", - пояснили в ГАИ.

Пешеходов также попросили быть внимательными при переходе дорог, а также использовать в ненастную погоду светоотражающие элементы.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Из-за неблагоприятных погодных условий синоптики объявили желтый уровень опасности, водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах.
 
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