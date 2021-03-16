Источник материала: Хартия'97

Байден: План «спасения Америки» уже меняет повседневную жизнь людей 16.03.2021, 9:11

Джо Байден

Вакцины – в руки, и деньги в карманы – это важно.

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время в деле оказания помощи американцам в условиях пандемии COVID-19 будут достигнуты две важнейших цели: число сделанных прививок достигнет 100 миллионов, как и количество выплаченных населению чеков, сообщает «Голос Америки» .

«Вакцины – в руки, и деньги в карманы – это важно», – констатировал президент.

По словам Байдена, принятый Конгрессом «План спасения Америки», уже сегодня меняет повседневную жизнь людей. Он подчеркнул, что финансовую помощь получат 85% американских семей. Кроме того, президент отметил, что пакет экономической помощи предполагает выплату пособий по безработице 11 миллионам американцам.

«Пакет также поможет сотням тысяч малых предприятий оставаться открытыми, что имеет огромное значение для местных общин. Если у вас – аптека, если у вас – салон красоты или хозяйственный магазин, то это – центры небольших общин», – сказал Байден.

Президент заявил, что пакет экономической помощи «обеспечивает крупнейшие инвестиции в уход за детьми со времен Второй мировой войны, он обеспечивает продуктами и питанием миллионы семей, поможет им не голодать, сохранить крышу над головой, а также расширит охват услуг здравоохранения и снизит расходы в это сфере».

«Это сократит вдвое детскую бедность в стране», – пояснил глава Белого дома.

Джо Байден подчеркнул необходимость контроля распределения средств. «Одно дело – принять исторический закон, и совсем другое дело – реализовать его. Дьявол – в деталях, и этот (план) требует скрупулезного контроля, чтобы гарантировать, что помощь поступит быстро, справедливо и эффективно, без потерь или мошенничества, на ваш банковский счет, в местный бизнес, в вашу общину и в школу вашего ребенка», – сказал президент.

Байден уточнил, что координацией действий по реализации плана займется Джин Сперлинг, которому предстоит общаться по телефону с мэрами и губернаторами штатов; он будет и нести ответственность за выполнение плана.

«Мы должны доказать американскому народу, что его правительство может помочь ему и сделает это без потерь и мошенничества. Что мы можем вакцинировать страну, что мы можем вернуть наших детей в школу и что мы можем вернуть нашу экономику в нужное русло, помогая сотням тысяч малых предприятий оставаться открытыми», – отметил президент.

Он также призвал представителей и лидеров общин донести до население мысль о необходимости и важности вакцинации.

«Я призываю всех местных врачей, служителей и священников говорить о том, почему важно получить вакцину; и (почему), пока все не будут вакцинированы, необходимо носить маски», – подчеркнул глава Белого дома.

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