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Лукашенко загнали в бункер и окружили

16.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лукашенко загнали в бункер и окружили

  • 16.03.2021, 9:05
Лукашенко загнали в бункер и окружили
фото: Дмитрий Ловецкий

Пространство для маневра стремительно сужается.

Все более очевидным становится попадание Лукашенко «в тиски» со всех сторон. На прошлой неделе он заявил буквально следующее: «Обратите внимание на мою фразу. Друзей у нас в мире нет». Тут, конечно, можно порассуждать о том, что узурпатор сам же расписывается в полном провале своей внешней политики, но гораздо интересней понять, к кому конкретно он обращается. С четырьмя из пяти соседей все уже давно понятно. С Россией же все намного интереснее, пишет телеграм-канал «Кукловод и овца».

Всего лишь месяц назад Лукашенко называл РФ «единственным и ближайшим союзником». Руководство Кремля удостоилось всех возможных похвал и заверений в «бесконечной любви». И вот спустя несколько недель вдруг оказывается, что друзей у белорусского режима нет.

Что же произошло? Очевидно, что встреча в Сочи, где мало того, что денег не дали, так еще и потребовали начать процесс передачи власти в интересах Москвы. Лукашенко же живет по принципу «нет денег - нет любви». Вот Россия и попала в немилость к диктатору.

Вчера Кремль устами Пескова отреагировал на демарш Лукашенко следующим образом: «Мы не друзья, а братья». В переводе с песковского на русский это значит: «Саша, мы с тобой теперь так близки, что даже не думай вырываться из братских объятий». Честное слово, лучше бы просто бы обругали.

Если смотреть глубже, подразумеваемый вопрос Пескову звучит так: «Этот предатель Лукашенко опять решил нас обмануть, что Путин про это думает?». Примечательно, что его задал журналист радио «Говорит Москва», которое принадлежит Михаилу Гуцериеву. Гуцериев всегда казался наиболее дружественным к Лукашенко российским олигархом. Он активно участвовал в нефтяных схемах режима и не раз дарил бывшему президенту дорогие подарки. Почему же его радиостанция напоминает Кремлю о неподобающем (если не сказать предательском) поведении Лукашенко?

Мы полагаем, что Гуцериеву (как другу Лукашенко) было дано деликатное поручение: убедить беларуского диктатора начать трансфер власти, недаром с сентября олигарх совершил более пяти визитов в Минск. И скорее всего Лукашенко сначала на все согласился, а потом опять обманул.

Провал поручения высшего руководства РФ может иметь для Гуцериева печальные последствия, вот подконтрольные ему медиа и пошли в атаку на Лукашенко. Что же, похоже узурпатор лишился влиятельного союзника в российских элитах. А союзники бы ему не помешали, потому как пространство для маневра стремительно сужается.

Лукашенко удавалось балансировать между Востоком и Западом. Сейчас это баланс невозможен. Для Запада Лукашенко - глава вооруженной группировки, захватившей власть, - никто с ним разговаривать не будет. Была еще надежда противопоставить России Китай. Но китайцы оказались людьми прагматичными и сразу после выборов начали активно сворачивать сотрудничество с неустойчивым режимом.

Не имея возможности бороться с влиянием Москвы привычными внешнеполитическими средствами, Лукашенко пришлось положиться на административные решения. После провала переговоров в Сочи первым делом были проведены масштабные перестановки в силовых ведомствах. Очевидно, что были убраны те, кого Лукашенко заподозрил в связях с РФ.

Вывод прост: Лукашенко боится белорусов, боится Запада, боится Россию, боится своих силовиков. И имеет на то все причины.

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Теги: Минск
 
 
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Пространство для маневра стремительно сужается.
 
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