Ученые раскрыли тайну алжирского изумрудного метеорита 16.03.2021, 8:55

Информация, которую получили специалисты, является уникальной и очень значимой.

Алжирская пустыня все еще скрывает секреты нашей Вселенной, подобные метеоритам. Последним таким открытием стал метеорит Erg Chech 002, обнаруженный в мае прошлого года в районе Эрг-Чеч алжирской провинции Адрар. Он стал объектом международных исследований, и вскоре ученые пришли к выводу, что новый метеорит старше Земли, сообщает Al Jazeera .

Согласно исследованию, опубликованному в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в последнем, мартовском выпуске, Erg Chech 002 более 4 миллиардов лет. Иными словами, он появился на миллион лет раньше самого старого из ранее обнаруженных метеоритов. Кроме того, он имеет другой химический состав.

«Изумрудный» метеорит

Согласно результатам исследования, похоже, новый метеорит обладает уникальными особенностями: он представляет собой фрагмент маленькой планеты, которая находилась в процессе формирования. Данный процесс не завершился, так как планета столкнулась с астероидом, но найденный метеорит можно считать доказательством существования исчезнувшей планеты.

Исследователи отнесли найденный метеорит к группе ахондритов. Согласно Meteoritical Bulletin Database, в мире насчитывается 3179 таких метеоритов, но Erg Chech 002 имеет характеристики, с которыми ученые никогда раньше не сталкивались.

Алжирский космолог Шариф Шабу из Университета Ферхата Аббаса в Сетифе одним из первых рассказал об этом метеорите в телефонной беседе с Al Jazeera. Он отметил: «Я одним из первых сообщил о данной находке в июле прошлого года, и это последний найденный метеорит в Алжире. Еще тогда я сказал, что он хранит много секретов».

Шариф Шабу считается одним из самых выдающихся специалистов по метеоритам в Алжире. По его словам, Erg Chech 002 прозвали изумрудным, поскольку он состоит из зеленого минерала, и в июле 2020 года он был быстро зарегистрирован Метеоритным сообществом (The Meteoritical Society). Erg Chech 002 — один из крупнейших метеоритов, найденных в Алжире, а его вес достигает 30 килограмм.

Исключительная информация

Со своей стороны, марокканский исследователь Хусна аш-Шеннави из Университета Хасана II в Касабланке отметила в электронном письме для Al Jazeera: «Информация, которую ученые получили благодаря данному метеориту, является уникальной и очень значимой. Такие объекты играют большую роль в развитии научных знаний о планетах на международном уровне».

На вопрос об отсутствии арабских исследователей в международных научно-исследовательских группах, особенно из стран, где были обнаружены метеориты, наш собеседник ответила следующее: «В международных лабораториях нет никаких ограничений в отношении участия иностранных ученых».

Она добавила: «Должно произойти обратное. Ученые из стран, где были обнаружены эти метеориты, должны развивать свои исследовательские навыки и заявлять о себе. Стандарты мировых научных исследований хорошо известны, и лаборатории включают в свои команды только самых выдающихся зарубежных экспертов».

Только не в Алжире

В связи с этим космолог Шариф Шабу поднял проблему незаконного получения таких метеоритов международными лабораториями. «Когда было объявлено об обнаружении последнего метеорита и его зарегистрировало Метеоритное сообщество, объект разделили между многими лабораториями, и поэтому я ожидаю публикации результатов других исследований», — поделился эксперт.

Шабу добавил: «По имеющейся у меня информации, готовятся еще 5 выступлений относительно найденного метеорита. Данные будут представлены ведущими мировыми исследователями в этой области во время 52-го симпозиума планетологии, который состоится с 15 по 19 марта в американском городе Хьюстон».

В заключение наш собеседник заметил: «Хотя размер этого метеорита очень большой, а вес достигает 30 килограмм, Алжиру от него ничего не досталось».

