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Партизаны Койданова-Дзержинска начали обратный отсчет для режима
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Койданова-Дзержинска начали обратный отсчет для режима
Часики «тикают».
Партизаны Койданова-Дзержинска вышли на акцию начали обратный отсчет до Дня Воли, сообщает телеграм-канал
«Отметим этот праздник правильно!», — заявили участники акции протеста.
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Часики «тикают».
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