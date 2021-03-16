Источник материала: Хартия'97

МВД США впервые в истории возглавила коренная американка 16.03.2021, 8:48

Дэб Хаалэнд

фото: whitehouse.gov

Политик представляет племя индейцев пуэбло.

Сенат США проголосовал на назначение министром внутренних дел коренной американки Дэб Хаалэнд.

Об этом сообщает CNN .

Хаалэнд станет первым представителем коренных американцев среди глав МВД. Ее кандидатуру поддержал 51 сенатор, против выступили 40.

60-летняя Дэб Хаалэнд представляет племя индейцев пуэбло в западно-центральной части штата Нью-Мексико, недалеко от города Альбукерке.

В 2018 году она стала одной из первых коренных американок, которые были избраны в Конгресс США.

«Исторический характер моего назначения мне понятен, но я скажу, что это не обо мне. Скорее, я надеюсь, что эта номинация станет источником вдохновения для американцев — они будут двигаться вперед вместе как одна нация и создавать возможности для всех нас», — заявила Хаалэнд.

Кроме Демократической партии, за кандидатуру Хаалэнд проголосовали, в том числе, четверо республиканцев.

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