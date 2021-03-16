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МВД США впервые в истории возглавила коренная американка

16.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

МВД США впервые в истории возглавила коренная американка

  • 16.03.2021, 8:48
МВД США впервые в истории возглавила коренная американка
Дэб Хаалэнд
фото: whitehouse.gov

Политик представляет племя индейцев пуэбло.

Сенат США проголосовал на назначение министром внутренних дел коренной американки Дэб Хаалэнд.

Об этом сообщает CNN.

Хаалэнд станет первым представителем коренных американцев среди глав МВД. Ее кандидатуру поддержал 51 сенатор, против выступили 40.

60-летняя Дэб Хаалэнд представляет племя индейцев пуэбло в западно-центральной части штата Нью-Мексико, недалеко от города Альбукерке.

В 2018 году она стала одной из первых коренных американок, которые были избраны в Конгресс США.

«Исторический характер моего назначения мне понятен, но я скажу, что это не обо мне. Скорее, я надеюсь, что эта номинация станет источником вдохновения для американцев — они будут двигаться вперед вместе как одна нация и создавать возможности для всех нас», — заявила Хаалэнд.

Кроме Демократической партии, за кандидатуру Хаалэнд проголосовали, в том числе, четверо республиканцев.

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Политик представляет племя индейцев пуэбло.
 
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