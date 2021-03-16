Источник материала: Хартия'97

«Белефтехим»: мир ценового сюрреализма 4 16.03.2021, 8:44

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Как власти пытаются обмануть белорусских водителей.

Вообще, когда приходится читать опусы от концерна «Белнефтехим» почему постоянно растут цены на топливо, то не пропадает ощущение, что люди, которые выдают такие формулировки, помимо того, что лишены всяческого творческого подхода, но еще и живут в каком-то непонятном и своем закрытом мире, доступном только им, пишет телеграм-канал «Заправка» .

Конечно, сложно каждую неделю придумывать что-то новое, особенно, когда этому нет никакого реального обоснования. По крайней мере, в том мире, где живет большинство белорусов.

Впрочем, они и не особо стараются. Есть несколько устоявшихся шаблонов, которые меняются револьверным методом в надежде, что это «хождение по кругу» никто не заметит.

Особенно умиляет формулировка «в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти...». В нормально рыночной экономике никто никому ничего не должен компенсировать: не справляешься - освобождай место иным и уходи или закрывайся. Здесь же мы должны коммерческим структурам что-то компенсировать из своего кармана, так как они не могут работать в реалиях рынка. Не бред? Полный.

Представьте себе нечто подобное где-нибудь в США, например, когда из-за снижения резкого цен на нефть в прошлом году и падения цен на нефтепродукты из-за пандемии, вместо того, чтобы закрывать нерентабельные сланцевые добывающие предприятия и НПЗ, администрация тогда еще Дональда Трампа выпускает нечто такое: «в целях компенсации американским нефтяникам их потерь давайте увеличим цены на топливо»...

Также нам не забывают повторять, что у нас в стране самые низкие цены на топливо, но забывают постоянно сравнить какие же зарплаты по сравнению с соседями, на которые это топливо и покупается.

Ну, и главное. Нам постоянно говорят о каком-то росте цен на какой-то баррель нефти. А вот по данным Федеральной таможенной службы России, цена на сырье в январе текущего года для Беларуси была на 14,69 долларов США (или 4,29%) за тонну ниже, чем в январе 2020 г. (342,89 против 357,59). При этом стоимость топлива в январе 2021 г. на 9 копеек за литр больше (на 4,81%), чем в январе 2020 г. Информация за февраль пока еще не поступала.

Все эти данные открытые и доступ к ним может получить каждый желающий. Поэтому есть небольшое обращение к представителям одной организации, которая практически каждую неделю повышает цены на топливо:

Уважаемые господа, если вы не хотите выполнять свою работу качественно и даже не удосуживаетесь придумать что-то более правдоподобное, то это ваше дело... вопрос исключительно профессиональной компетенции тех, кто этим занимается...но не считайте иных людей за идиотов. Это минимум некорректно и очень некрасиво по отношению к своим соотечественникам. Научитесь наконец-то работать нормально и уважать людей, которые каждый день приезжают на заправки и обеспечивают то, что вы можете занимать свои должности и сидеть в своих креслах.

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