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Музыканта Игоря Банцера и брестчанку Юлию Бодак признали политзаключенными

16.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Музыканта Игоря Банцера и брестчанку Юлию Бодак признали политзаключенными

  • 16.03.2021, 8:27
Музыканта Игоря Банцера и брестчанку Юлию Бодак признали политзаключенными
Игорь Банцер

Правозащитники требуют их немедленного освобождения.

Музыкант из Гродно Игорь Банцер и жительница Бреста Юлия Бодак признаны политическими заключенными. Об этом сообщает ПЦ «Весна».

Рок-музыкант и общественный активист Игорь Банцер был задержан 20 октября в Гродно.

Суд над Банцером начался 3 марта. Музыкант объявил сухую голодовку.

Брестчанку Юлию Бодак задержали 18 февраля. Ее обвинили в «хулиганстве». Сейчас девушка находится под домашним арестом.

Правозащитники требуют немедленно освободить из-под стражи Банцера и Бодак и прекратить их уголовное преследование. А также освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии в стране.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Правозащитники требуют их немедленного освобождения.
 
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