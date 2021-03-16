Источник материала: Хартия'97

Музыканта Игоря Банцера и брестчанку Юлию Бодак признали политзаключенными 16.03.2021, 8:27

Игорь Банцер

Правозащитники требуют их немедленного освобождения.

Музыкант из Гродно Игорь Банцер и жительница Бреста Юлия Бодак признаны политическими заключенными. Об этом сообщает ПЦ «Весна» .

Рок-музыкант и общественный активист Игорь Банцер был задержан 20 октября в Гродно.

Суд над Банцером начался 3 марта. Музыкант объявил сухую голодовку.

Брестчанку Юлию Бодак задержали 18 февраля. Ее обвинили в «хулиганстве». Сейчас девушка находится под домашним арестом.

Правозащитники требуют немедленно освободить из-под стражи Банцера и Бодак и прекратить их уголовное преследование. А также освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии в стране.

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