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Белорусы сняли со счетов рекордные суммы долларов: из каких банков «вынесли» больше всего

16.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы сняли со счетов рекордные суммы долларов: из каких банков «вынесли» больше всего

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  • 16.03.2021, 8:25
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Белорусы сняли со счетов рекордные суммы долларов: из каких банков «вынесли» больше всего

Политика властей ведет к валютному кризису в экономике.

Белорусы сняли с валютных счетов рекордные суммы долларов, пишет InfoBank. Сначала коронакризис обрушил мировую экономику, усложнив для белорусской экономики внешний сектор, затем – кризис политический с сильнейшим ухудшением всех внешних связей, полностью отрезавший Беларусь от западного капитала.

Результат не заставил себя ждать: люди начали выводить свои деньги из срочных валютных депозитов на сильно выросших опасениях в отношении будущего экономики и банковской системы Беларуси – и, значит, и своих банковских сбережений. А в марте и августе 2020-го этот вынос носил массовый характер.


По данным на 1 сентября 2020 года суммарный, по всем банкам, объем срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте составлял 5.268 млн долларов (в этой сумме данные Белагропромбанка – по состоянию на 1 июля, а тогда они были заметно выше). Расклад по банкам – на диаграмме.


А ровно через пять месяцев, по состоянию на 1 февраля 2021 года, их стало на 4.763 млн долларов. В том числе по банкам в отдельности – на диаграмме (цифры Белагропромбанка – на 1 января, которые чуть больше, чем на 1 февраля).


Таким образом, с 1 сентября 2020-го по 1 февраля 2021-го общая сумма сократилась на 505 млн долларов.

Однако в трех банках она, все же, приросла. И больше всего, в номинальном выражении, – в Белгазпромбанке (что каким-то образом, по-видимому, связано с известной политической ситуацией вокруг этого банка: возможно, какой-то возврат денег). Кроме него, прирост зафиксирован еще в РРБ-Банке и Абсолютбанке. У всех остальных банков суммы сократились: вкладчики больше выносили свою валюту из этих банков, чем заносили в них.

Наибольший, в номинальном выражении, вынос населением срочных валютных депозитов после августа – из Беларусбанка, что, конечно, объясняется величиной этого крупнейшего беларуского банка с огромной суммой $-вкладов физических лиц.


Если же смотреть не номинальное, в долларах, а относительное изменение, то самый большой вынос валюты населением за пять последних месяцев оказывается у Статусбанка (как и в случае с BYN-рублевыми вкладами) – вынесено более половины всех валютных депозитов физлиц.


В ближайшее время вынос валютных вкладов из банков продолжится: стабильный валютный курс и высокие процентные ставки делают очень выгодными срочные BYN-вклады, а валютные депозиты не обеспечивают даже защиту от инфляции.




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Теги: Курсы валют
 
 
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