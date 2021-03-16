Источник материала: Хартия'97

Белорусы сняли со счетов рекордные суммы долларов: из каких банков «вынесли» больше всего 3 16.03.2021, 8:25

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Политика властей ведет к валютному кризису в экономике.

Белорусы сняли с валютных счетов рекордные суммы долларов, пишет InfoBank . Сначала коронакризис обрушил мировую экономику, усложнив для белорусской экономики внешний сектор, затем – кризис политический с сильнейшим ухудшением всех внешних связей, полностью отрезавший Беларусь от западного капитала.

Результат не заставил себя ждать: люди начали выводить свои деньги из срочных валютных депозитов на сильно выросших опасениях в отношении будущего экономики и банковской системы Беларуси – и, значит, и своих банковских сбережений. А в марте и августе 2020-го этот вынос носил массовый характер.





По данным на 1 сентября 2020 года суммарный, по всем банкам, объем срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте составлял 5.268 млн долларов (в этой сумме данные Белагропромбанка – по состоянию на 1 июля, а тогда они были заметно выше). Расклад по банкам – на диаграмме.





А ровно через пять месяцев, по состоянию на 1 февраля 2021 года, их стало на 4.763 млн долларов. В том числе по банкам в отдельности – на диаграмме (цифры Белагропромбанка – на 1 января, которые чуть больше, чем на 1 февраля).





Таким образом, с 1 сентября 2020-го по 1 февраля 2021-го общая сумма сократилась на 505 млн долларов.

Однако в трех банках она, все же, приросла. И больше всего, в номинальном выражении, – в Белгазпромбанке (что каким-то образом, по-видимому, связано с известной политической ситуацией вокруг этого банка: возможно, какой-то возврат денег). Кроме него, прирост зафиксирован еще в РРБ-Банке и Абсолютбанке. У всех остальных банков суммы сократились: вкладчики больше выносили свою валюту из этих банков, чем заносили в них.

Наибольший, в номинальном выражении, вынос населением срочных валютных депозитов после августа – из Беларусбанка, что, конечно, объясняется величиной этого крупнейшего беларуского банка с огромной суммой $-вкладов физических лиц.





Если же смотреть не номинальное, в долларах, а относительное изменение, то самый большой вынос валюты населением за пять последних месяцев оказывается у Статусбанка (как и в случае с BYN-рублевыми вкладами) – вынесено более половины всех валютных депозитов физлиц.





В ближайшее время вынос валютных вкладов из банков продолжится: стабильный валютный курс и высокие процентные ставки делают очень выгодными срочные BYN-вклады, а валютные депозиты не обеспечивают даже защиту от инфляции.













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