Источник материала: Хартия'97

Бывший наркобарон обвинил президента Гондураса в коррупции 16.03.2021, 8:17

Фото: PanAm Post

Политик обманывал Управление США по борьбе с наркотиками.

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес получал партии кокаина из Колумбии и обманывал Управление США по борьбе с наркотиками (УБН), заявил бывший наркобарон Гондураса в федеральном суде в Нью-Йорке, сообщает «Голос Америки» .

Леонел Ривера, возглавлявший картель «Лос Качирос», а теперь сотрудничающий со следствием, заявил в суде, что встречался с предполагаемым торговцем наркотиками Джованни Фуэнтесом, в 2020 году в столичной тюрьме Нью-Йорка. На этой встрече, по словам Риверы, обвиняемый сказал, что «у него есть доказательства, фотографии и видеозаписи, чтобы показать, как президент Гондураса Хуан Орландо (Эрнандес) получал партии кокаина из Колумбии в аэропортах Сан-Педро-Сула и Тегусигальпа».

Фуэнтес хотел попросить Управление по борьбе с наркотиками США освободить его на месяц из тюрьмы, чтобы получить эти доказательства, сказал Ривера.

Бывший глава «Лос Качирос» заверил, что Фуэнтес сказал ему, что предполагаемый незаконный оборот наркотиков происходил «на глазах у УБН, но что УБН не знало об этом, и что Хуан Орландо Эрнандес обманывал Управление США по борьбе с наркотиками».

Прокуратура южного округа Нью-Йорка утверждает, что президент Гондураса и обвиняемый были партнерами в незаконном обороте кокаина, но президенту Эрнандесу не было предъявлено обвинение.

Президент Гондураса заявил, что он невиновен и что Ривера лжет, чтобы сократить срок наказания.

Прокурор Нью-Йорка Джейкоб Гатвиллиг на прошлой неделе сообщил суду, что Фуэнтес дал Эрнандесу взятку в размере 25000 долларов.

Брат президента Гондураса Хуан Антонио Эрнандес был признан виновным в крупномасштабном незаконном обороте наркотиков в октябре 2019 года в Нью-Йорке. Приговор ему пока не вынесен.

Ривере грозит пожизненный срок плюс 30 лет тюрьмы. Бывший наркобарон надеется, что срок будет сокращен в обмен на его показания.

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