ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

BMW представила новое поколение мультимедийной системы iDrive

16.03.2021 09:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новая версия iDrive, работающая под управлением операционной системы BMW OS 8, распознает часто используемые команды и настройки, самообучается на них и впоследствии дает подсказки для простой активации функций.


В новой версии iDrive разработчики отказались от установки двух раздельных экранов в пользу так называемого изогнутого цифрового кластера (BMW Curved Display) — он объединяет приборный дисплей диагональю 12,3 дюйма и основной экран мультимедиа на 14,9 дюйма. Оба экрана имеют антибликовое покрытие, а количество кнопок и переключателей в новой версии iDrive уменьшено почти вдвое. Имеется и проекционный дисплей, получивший оптимизированную графику — безрамочная конструкция проектора незаметно интегрирована в приборную панель.


Водитель может переключаться между тремя пользовательскими режимами оформления — Drive, Focus и Gallery. В режиме Drive водитель сам определяет, какую информацию он желает видеть на дисплее. Режим Focus наиболее подробно демонстрирует данные о ситуации на дороге. Режим Gallery, наоборот, предоставляет только необходимый минимум информации о вождении. Каждый из трех режимов сопровождается специальными цветовыми 3D-анимациями, но водитель в любой момент может активировать «спокойное» оформление, когда на цифровой приборной панели отражается только текущая скорость.


Модернизирован помощник BMW Intelligent Personal Assistant — он может управлять климат-контролем, атмосферной подсветкой салона, воспроизведением музыки, открытием и закрытием боковых окон, затемнением панорамной стеклянной крыши, активацией систем помощи водителю и другими функциями. Он также может озвучивать информацию, к примеру, о достопримечательностях на пути следования автомобиля и обучаться новым функциям, которые будут загружаться благодаря обновлению «по воздуху». Предусмотрены обновления и в области автономности и систем помощи водителю — установка подобных программ должна занимать не более 30 минут.


Еще одна интересная «фишка» новой системы — технология Great Entrance Moments, приветствующая владельца постепенно усиливающимся свечением передней и задней оптики, как только расстояние до автомобиля достигает трех метров. В салоне загорается приглушенный свет, а ниши дверных ручек начинают подсвечиваться, снимается блокировка дверей и раскладываются боковые зеркала заднего вида.


Дебют iDrive 8 состоится на электрическом кроссовере iX, а следом ее получит седан i4 — обе модели выйдут на рынок в текущем году. Постепенно новый комплекс появится и на других моделях баварской марки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая версия iDrive, работающая под управлением операционной системы BMW OS 8, распознает часто используемые команды и настройки, самообучается на них и впоследствии...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Знаёмы габрэй з ЗША прачытаў пра новую кавярню ў Навагрудку. І напісаў, што мусіць сюды прыехаць»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by