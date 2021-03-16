BMW представила новое поколение мультимедийной системы iDrive

Источник материала: Tut.by

Новая версия iDrive, работающая под управлением операционной системы BMW OS 8, распознает часто используемые команды и настройки, самообучается на них и впоследствии дает подсказки для простой активации функций.





В новой версии iDrive разработчики отказались от установки двух раздельных экранов в пользу так называемого изогнутого цифрового кластера (BMW Curved Display) — он объединяет приборный дисплей диагональю 12,3 дюйма и основной экран мультимедиа на 14,9 дюйма. Оба экрана имеют антибликовое покрытие, а количество кнопок и переключателей в новой версии iDrive уменьшено почти вдвое. Имеется и проекционный дисплей, получивший оптимизированную графику — безрамочная конструкция проектора незаметно интегрирована в приборную панель.





Водитель может переключаться между тремя пользовательскими режимами оформления — Drive, Focus и Gallery. В режиме Drive водитель сам определяет, какую информацию он желает видеть на дисплее. Режим Focus наиболее подробно демонстрирует данные о ситуации на дороге. Режим Gallery, наоборот, предоставляет только необходимый минимум информации о вождении. Каждый из трех режимов сопровождается специальными цветовыми 3D-анимациями, но водитель в любой момент может активировать «спокойное» оформление, когда на цифровой приборной панели отражается только текущая скорость.





Модернизирован помощник BMW Intelligent Personal Assistant — он может управлять климат-контролем, атмосферной подсветкой салона, воспроизведением музыки, открытием и закрытием боковых окон, затемнением панорамной стеклянной крыши, активацией систем помощи водителю и другими функциями. Он также может озвучивать информацию, к примеру, о достопримечательностях на пути следования автомобиля и обучаться новым функциям, которые будут загружаться благодаря обновлению «по воздуху». Предусмотрены обновления и в области автономности и систем помощи водителю — установка подобных программ должна занимать не более 30 минут.





Еще одна интересная «фишка» новой системы — технология Great Entrance Moments, приветствующая владельца постепенно усиливающимся свечением передней и задней оптики, как только расстояние до автомобиля достигает трех метров. В салоне загорается приглушенный свет, а ниши дверных ручек начинают подсвечиваться, снимается блокировка дверей и раскладываются боковые зеркала заднего вида.





Дебют iDrive 8 состоится на электрическом кроссовере iX , а следом ее получит седан i4 — обе модели выйдут на рынок в текущем году. Постепенно новый комплекс появится и на других моделях баварской марки.