«Люди в алкогольном опьянении могут ходить с переломом ноги». Интервью с врачом-травматологом

Источник материала: Tut.by

Травматолог — врач, с которым всем нам хотелось бы видеться как можно реже. Но, к сожалению, любимый многими метод лечения «само пройдет» работает далеко не всегда, а иногда, даже ударившись мизинцем о диван, следует показаться специалисту. Доцент, кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед центра «Ортоленд» Сергей Сердюченко рассказал, от чего зависит прочность наших костей, чем опасно самолечение и какие кости белорусы ломают чаще всего.





«В праздники люди могут днями не обращаться за помощью, принимая обезболивающие и продолжая отмечать»

— Почему кости ломаются?

— Для начала разберемся, из чего они сделаны. Кости состоят из костного вещества, которое содержит соли кальция. Внутри них находятся питающие сосуды, костный мозг и губчатая кость. Всё это окружено очень плотным кортикальным слоем, который, в свою очередь, защищен надкостницей. На концах костей, как правило, находится суставной хрящ — элемент, формирующий суставы.

Перелом случается, когда травмирующая сила во много раз превосходит предел прочности кости. При этом кости имеют разный предел прочности при осевой нагрузке и при воздействии сбоку. Чаще всего кость ломается именно при боковом воздействии. Обычно такое происходит, когда человек падает или подворачивает ногу.

— Всегда ли сломанная кость болит?

— У костей есть нервные окончания, также при переломе повреждаются окружающие ткани. Поэтому в большинстве случаев пострадавший, конечно, будет испытывать боль. Но все имеют разный порог болевой чувствительности. А если человек получил травму в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, его чувства могут притупиться. В таких ситуациях люди могут ходить даже с переломом ноги, не обращая внимания на проблему. Но после окончания действия вещества, которое притупляло боль, человек в полной мере всё почувствует.

У нас часто бывает, что во время больших праздников люди могут получить травму в первые их дни, а обратиться в приемное отделение только после выходных. И всё это время они просто пьют обезболивающие и продолжают отмечать. Так делать нельзя. Если, условно, человек сломал ногу и продолжает ходить или делает что-то сломанной рукой, то обычный перелом может с легкостью стать осложненным.





При любом повреждении — неважно, перелом это или ушиб, появляется классический набор жалоб. Боль, отек, повышение местной температуры, покраснение и нарушение функций — вот пять стандартных симптомов. Поэтому при наличии хотя бы трех из них — даже если вы просто ударились мизинцем о мебель — точно стоит обращаться к специалисту.

— Часто ли при переломах наступает болевой шок? Как он «работает»?

— Понятие «болевой шок», скорее, обывательское. В медицине используется термин «травматический шок». Это состояние при тяжелых повреждениях: к примеру, огнестрельных ранениях, черепно-мозговых травмах или переломах костей таза. При воздействии травмирующей силы увеличивается выброс гормонов, в том числе адреналина, которые могут временно притупить боль и дать человеку возможность найти помощь.

«Зимой с травмой приходится посидеть в очереди»

— Какие кости белорусы ломают чаще всего?

— Один из самых частых переломов — перелом лучевой кости предплечья в типичном месте. Он так и называется, потому что действительно есть место, в котором лучевая кость ломается практически у всех людей одинаково. Такая травма может случиться у кого угодно вне зависимости от возраста или внешних обстоятельств.

Следующие по частоте у нас — переломы ключиц и лодыжек. Еще достаточно часто ломают кости голени. Примерно 80% всех переломов — бытовые травмы.





У пожилых людей, чьи кости в возрастом стали менее прочными, часто встречается перелом шейки бедренной кости из-за простого падения на улице. У молодежи тоже бывают такие травмы, но чаще всего в результате ДТП или падения с большой высоты.

— Зимой количество травм увеличивается?

— Конечно. В зимнее время на первый план выходят гололедные травмы. Количество пострадавших увеличивается достаточно серьезно, и нагрузка на приемные отделения значительно растет. Особенно в первые дни морозов, когда народ еще не освоился. Так что зимой пациентам с травмой часто приходится посидеть в очереди.

«Иногда гипсовую повязку можно заменить на пластиковую»

— Как лечатся разные виды переломов? Какие требуют особого внимания?

— Неосложненные переломы лечатся консервативно — гипсовыми повязками. Такой же гипсовой повязкой лечат переломы со смещением, если врачу удается сопоставить фрагменты без хирургического вмешательства. Это, как правило, выполняется прямо в приемном отделении и под наркозом.

Если же перелом осложненный, он изначально требует особого внимания. Здесь врачи уже применяют хирургическое лечение. Существует множество разных способов соединения и фиксации костей: и накостный с помощью пластин, и внутрикостный, когда ставят специальные стержни, и внеочаговый, когда используют аппараты внешней фиксации. Вообще, сейчас медицина в целом и травматология в частности идут по очень хорошему, на мой взгляд, пути малоинвазивности и малотравматичности.

— Как долго обычно занимает лечение?

— Сроки сращения костей зависят от возраста пациента, от состояния его организма и характера повреждения. Например, лучевая кость у взрослого человека срастается за три-четыре недели, а кости голени уже потребуют порядка четырех-шести месяцев. У пожилых людей эти сроки увеличиваются. А вот у детей наоборот: чем младше ребенок, тем быстрее кость срастается. Детский организм очень пластичен.





— На что обычно жалуются пациенты во время такого длительного лечения? С какими неудобствами сталкиваются?

— Если пациенту наложили гипсовую повязку, то провести в ней придется минимум три-четыре недели — конечно, это дискомфортно. Человек не может нормально сходить в душ и даже почесаться. Многие, конечно, для этого начинают просовывать под повязку всякие палочки, линейки. Эти «инструменты» там ломаются, а достать обломки почти невозможно. За все время лечения они создают постоянное давление на определенный участок кожи под повязкой, там нарушается питание. И иногда при снятии гипса даже обнаруживают пролежни, которые после тоже приходится лечить.

Проблема с душем решается проще. Если перелом стабильный, без смещения, то после спадания отека можно обратиться к специалисту и попросить заменить вашу гипсовую повязку на пластиковую. Об этом мало кто знает, но такая замена упрощает жизнь. Можно спокойно и в душ сходить, и даже в ванне полежать. Да и носить такую повязку гораздо легче.

«У курящих людей кости срастаются медленнее»

— Какие самые редкие виды переломов вы встречали в своей практике?

— Это, наверное, был перелом таранной кости. Она находится в голеностопе и ломается крайне редко. При такой травме нарушается питание кости и наступает асептический некроз, когда кость попросту умирает. А поскольку она участвует в формировании голеностопного сустава, то разрушается и сам сустав. Вылечить это сложно, но реально.

— Существуют ли переломы, которые можно просто не заметить?

— Одна из таких «незаметных» травм — перелом ладьевидной кости в кисти. Часто случается при падении или прямом ударе. На первичных снимках этот перелом, правда, можно просто не увидеть. И если специалист понимает, что все не так просто и перелом все-таки возможен, он проводит дополнительный осмотр, используя нестандартные виды проекций при рентгенографии.

Еще один распространенный «незаметный» перелом встречается у детей. Называется поднадкостничный. При таком переломе нарушается структура кости, а надкостница остается целой и всё удерживает, так как у детей она более прочная и эластичная. Такую травму зачастую нелегко заметить, поэтому детские ортопеды всегда начеку.

— Правда ли, что женщины более склонны к переломам, чем мужчины?

— Можно сказать, что от переломов чаще страдают именно пожилые женщины. Это связано с их гормональным фоном. Дело в том, что женский гормон эстроген подавляет остеокласты — клетки, участвующие в разрушении костной ткани. Но с возрастом уровень эстрогена падает, и подавлять эти клетки по сути нечему.

— Как наши привычки влияют на прочность костей?

— У курящих людей кости срастаются медленнее. Также на ломкость костей влияют любые привычки, ведущие к избыточному весу. Ведь, чем больше масса тела, тем большую нагрузку на кости она создает. Важно, чтобы в организме было достаточно кальция и витамина D. Также стоит внимательно относиться к гормональной системе, так как нарушения в ней могут снизить прочность костей.