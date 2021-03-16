Apple согласилась предустанавливать российские приложения на свои устройства

Источник материала: Tut.by

Apple согласовала с Минцфиры РФ установку приложений от российских разработчиков при первой настройке устройств. Об этом пишет TJournal со ссылкой на газету « Ведомости ». В последней ссылаются на источник в министерстве и подтверждение компании.



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Собеседник журналистов рассказал, что при первой настройке устройства, купленного в России, пользователь увидит диалоговое окно с предложением установить приложения из утвержденного правительством списка. От установки можно будет отказаться.

По словам источника «Ведомостей», с Apple также обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений.

«Министерство вовсе не заинтересовано в том, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — сообщил источник «Ведомостей» в Минцифры.

21 ноября 2019 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о предустановке российского ПО на смартфоны, ноутбуки и другую электронику. Авторы объясняли необходимость закона защитой российских интернет-компаний. 2 декабря 2019 года Путин подписал закон.

Источник «Ведомостей» рассказывал, что до принятия документа представители Apple предупреждали — реализация закона вынудит их «пересмотреть свою бизнес-модель в России» и, возможно, уйти с российского рынка.

23 ноября 2020 года правительство утвердило порядок предустановки российского ПО. 7 декабря Минцифры рассказало, что составило рейтинг приложений для предустановки: в шести из 12 категорий лидируют продукты Mail.ru Group.