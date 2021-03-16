Вы верите в безлимиты? Глава hoster.by рассказал о новых тарифах на хостинг

В стриме, посвященном Дню хостинг-провайдера, глава hoster.by Сергей Повалишев упомянул об изменениях тарифов виртуального хостинга, которые затронули более 100 000 сайтов.

Рассмотрим подробнее, что изменилось, и как это реально отразится на работе белорусских интернет-ресурсов. Забегая вперед — хостинг стал быстрее, стоимость при этом осталась прежней.



Сергей Повалишев. Фото hoster.by

О каких услугах речь

Виртуальный хостинг — самый популярный способ размещения сайтов, который подходит для абсолютного большинства онлайн-ресурсов: от небольшой посадочной страницы до солидного интернет-магазина с посещаемостью выше среднего.

На серверах hoster.by работает более 100 000 сайтов, которые используют именно этот тип хостинга. Поэтому в той или иной степени перемены коснулись каждого из них.

Что именно изменилось

Самое заметное — это улучшенная производительность. От 20% до 50% увеличился выделенный объем процессорной мощности. Скорость доступа к диску на самых популярных тарифах повысилась в 2 раза и достигает 12 300 kBps.

Выросло максимальное количество запущенных процессов. На практике всё это означает более высокую скорость загрузки страниц и выполнения скриптов.

«Провайдеров часто сравнивают по количеству баз данных или дисковому пространству в тарифах, забывая про множество других показателей, которые напрямую влияют на скорость работы сайтов, — комментирует Сергей Повалишев. — К примеру, для работы обычного интернет-магазина подойдет большинство тарифов начального уровня. При этом на таком плане сайт может летать у одного провайдера, а у другого с безлимитными характеристиками — еле ворочаться. Мы не просто обновили услугу, а проанализировали нагрузку на серверах и добавили ресурсы именно в проблемные области, которые определялись путем избыточного нагрузочного тестирования».

Все тарифы теперь включают SSL-сертификат, который позволяет видеть посетителям, браузерам и поисковым системам, что сайт является безопасным. Ряд тарифных планов расширил параметры, которые позволяют размещать большее количество сайтов.

Также теперь каждый пользователь сможет создать сайт самостоятельно без знаний в области программирования и верстки с помощью простого конструктора. Он уже включен в услугу и разворачивается в пару кликов из панели управления хостингом.

Опробовать все новые возможности можно бесплатно благодаря увеличенному до 14 дней тестовому периоду.

Как часто обновляются тарифы

По словам главы hoster.by, это происходит постоянно, но не всегда сказывается на видимой части тарифной сетки.

Так, в течение последних 12 месяцев было серьезно обновлено серверное оборудование, усилены три линии обороны сайтов от вирусов, вторжений и DDoS-атак. Появились новые встроенные приложения. Например, инструмент для восстановления поврежденных файлов.

Из менее очевидных, но не менее важных улучшений — почта корпоративного уровня в каждом тарифе. Теперь она построена на базе профессионального решения от Communigate Pro. Аналог такой почты может превышать стоимость хостинга, в который она уже включена. Тут нет ограничений по количеству почтовых ящиков, почта работает на отдельных серверах и имеет собственное дисковое пространство.

Можно ли доверять безлимитным тарифам хостинга

На вопрос о том, планирует ли hoster.by вводить безлимитные тарифы хостинга, Сергей Повалишев ответил:

«Давайте честно, вы верите, что бывает что-то безлимитное? Хостинг — это серверы. В серверах есть жесткие диски. Они не могут быть неограниченными по объему. Когда человек видит “неограниченное количество баз данных” или “неограниченное дисковое пространство”, он думает, что это точно подойдет и закроет все потребности. Но по факту за этими безлимитами всегда скрываются конкретно оговоренные лимиты. Они могут быть указаны в публичном договоре или в дополнительных приложениях к нему. Окей, у тебя хостинг безлимитный, только ты не можешь хранить на нем видео, музыку, большие файлы».