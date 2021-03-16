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Geely Atlas переведут на газ

16.03.2021 09:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В скором времени любители автомобилей, сходящих с конвейера «БелДжи». Смогут сэкономить на топливе.

Geely Atlas переведут на газ

Все дело в том, что белорусы будут выпускать кроссоверы Geely Atlas в том числе и в битопливном исполнении. Об этом сообщает российская компания «Инновадия», именно она является оператором проекта.

Когда появится первый новый кроссовер пока не известно, но есть информация, что с конвейера сойдет 5 тыс. авто, пишет 32cars.ru.

 
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В скором времени любители автомобилей, сходящих с конвейера «БелДжи». Смогут сэкономить на топливе.
 
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