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Geely Atlas переведут на газ
Источник материала: Навiны
В скором времени любители автомобилей, сходящих с конвейера «БелДжи». Смогут сэкономить на топливе.
Все дело в том, что белорусы будут выпускать кроссоверы Geely Atlas в том числе и в битопливном исполнении. Об этом сообщает российская компания «Инновадия», именно она является оператором проекта.
Когда появится первый новый кроссовер пока не известно, но есть информация, что с конвейера сойдет 5 тыс. авто, пишет
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В скором времени любители автомобилей, сходящих с конвейера «БелДжи». Смогут сэкономить на топливе.
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