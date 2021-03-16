Geely Atlas переведут на газ

В скором времени любители автомобилей, сходящих с конвейера «БелДжи». Смогут сэкономить на топливе.





Все дело в том, что белорусы будут выпускать кроссоверы Geely Atlas в том числе и в битопливном исполнении. Об этом сообщает российская компания «Инновадия», именно она является оператором проекта.