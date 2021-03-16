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В Минске проходит месячник по наведению порядка и благоустройству
Источник материала: ОНТМинске проходит месячник по наведению порядка и благоустройству" class="one-news__figure-img">
Белорусские города начинают подготовку к весенне-летнему сезону. В Минске стартовал месячник по наведению порядка и благоустройству.
Идёт уборка дворов от мусора и прошлогодней листвы. В местах общего пользования, в том числе и в подвалах жилых домов, наводят порядок. Ремонтируют и дороги во дворах – после зимы их состояние требует особого внимания.
Проблемы везде разные – коммунальные службы сделают акцент на самых сложных участках своего района. Параллельно стартовала и ежегодная акция «Зеленый двор вместе!», – принять участие могут все желающие.
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Белорусские города начинают подготовку к весенне-летнему сезону. В Минске стартовал месячник по наведению порядка и благоустройству. Идёт уборка дворов от мусора...
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