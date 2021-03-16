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В Минске проходит месячник по наведению порядка и благоустройству

16.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске проходит месячник по наведению порядка и благоустройствуМинске проходит месячник по наведению порядка и благоустройству" class="one-news__figure-img">

Белорусские города начинают подготовку к весенне-летнему сезону. В Минске стартовал месячник по наведению порядка и благоустройству.

Идёт уборка дворов от мусора и прошлогодней листвы. В местах общего пользования, в том числе и в подвалах жилых домов, наводят порядок. Ремонтируют и дороги во дворах – после зимы их состояние требует особого внимания.

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора объединения «Минское городское жилищное хозяйство»: «Будут проведены совместные акции по контролю за соблюдением правил парковки на дворовых территориях, а также по соблюдению правил выгула домашних животных. Соответственно, и контейнерное хозяйство на дворовых территориях тоже будет отремонтировано окрашено. То есть приглашаем всех жителей города тоже принять активное участие в данных мероприятиях, в том числе и в проводимых субботниках».

Проблемы везде разные – коммунальные службы сделают акцент на самых сложных участках своего района. Параллельно стартовала и ежегодная акция «Зеленый двор вместе!», – принять участие могут все желающие.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские города начинают подготовку к весенне-летнему сезону. В Минске стартовал месячник по наведению порядка и благоустройству. Идёт уборка дворов от мусора...
 
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