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В регионах пройдут акции по благоустройству памятников и мемориальных комплексов

16.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В регионах пройдут акции по благоустройству памятников и мемориальных комплексов

В порядке и чистоте поддержат и знаковые места. Сегодня сразу в нескольких регионах пройдут акции по наведению порядка на мемориальных комплексах, посвящённых памяти героев и жертв Великой Отечественной.

Военные памятники, братские могилы, скульптуры и обелиски – после зимы работы здесь хватает. Уборка, покраска, текущий ремонт, высадка насаждений – добровольцам помогут с инвентарём, нужно только желание. К слову, волонтёров хватает: память о Великой победе в Беларуси бережно хранят и ветераны, и молодёжь.

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В порядке и чистоте поддержат и знаковые места. Сегодня сразу в нескольких регионах пройдут акции по наведению порядка на мемориальных комплексах, посвящённых...
 
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