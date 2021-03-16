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В регионах пройдут акции по благоустройству памятников и мемориальных комплексов
Источник материала: ОНТ
В порядке и чистоте поддержат и знаковые места. Сегодня сразу в нескольких регионах пройдут акции по наведению порядка на мемориальных комплексах, посвящённых памяти героев и жертв Великой Отечественной.
Военные памятники, братские могилы, скульптуры и обелиски – после зимы работы здесь хватает. Уборка, покраска, текущий ремонт, высадка насаждений – добровольцам помогут с инвентарём, нужно только желание. К слову, волонтёров хватает: память о Великой победе в Беларуси бережно хранят и ветераны, и молодёжь.
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В порядке и чистоте поддержат и знаковые места. Сегодня сразу в нескольких регионах пройдут акции по наведению порядка на мемориальных комплексах, посвящённых...
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