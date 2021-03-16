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Новые системы видеонаблюдения на службе ГАИ
Источник материала: ОНТ
Технологии – для безопасности на дороге. В Гомеле инспекторы ГАИ всё активнее используют в работе камеры наблюдения: это позволяет максимально эффективно мониторить ситуацию на городских магистралях.
Повышенное внимание – к основным транспортным артериям. Теперь камеры и на главной улице города – Советской. За ней сотрудники ГАИ наблюдают круглосуточно. В случае нарушения инспектор оперативно выясняет, кому принадлежит автомобиль, и вызывает водителя в дежурную часть. Каждого нарушителя ждёт предупреждение или штраф.
При этом методы работы – разные. Видеоинспекторы могут и не искать нарушителя, а передать ориентировку ближайшему экипажу ГАИ. До конца месяца новая система наблюдения появится ещё на двух проспектах. С начала февраля камеры на гомельских дорогах уже помогли зафиксировать около 200 нарушений.
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Технологии – для безопасности на дороге. В Гомеле инспекторы ГАИ всё активнее используют в работе камеры наблюдения: это позволяет максимально эффективно...
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