Новый кабинет рентгенокомпьютерной томографии открыли в Мозыре

Источник материала: ОНТ

Доступность и качество медицинской помощи в регионах. В Мозырской городской больнице открыли новый кабинет рентгенокомпьютерной томографии.

Новый аппарат поставили по линии Минздрава. Это один из 25 таких томографов, закупленных для Беларуси. Благодаря высокотехнологичному устройству можно диагностировать заболевания на более ранних стадиях. Особенно это важно для выявления онкологических опухолей, нарушений системы кровообращения, поражений лёгких.

Работа по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения региона продолжается. В ближайшее время завершат установку новых компьютерных томографов в Калинковичах и Гомеле.

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