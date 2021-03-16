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Новый кабинет рентгенокомпьютерной томографии открыли в Мозыре

16.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый кабинет рентгенокомпьютерной томографии открыли в Мозыре

Доступность и качество медицинской помощи в регионах. В Мозырской городской больнице открыли новый кабинет рентгенокомпьютерной томографии.

Новый аппарат поставили по линии Минздрава. Это один из 25 таких томографов, закупленных для Беларуси. Благодаря высокотехнологичному устройству можно диагностировать заболевания на более ранних стадиях. Особенно это важно для выявления онкологических опухолей, нарушений системы кровообращения, поражений лёгких.  

Работа по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения региона продолжается. В ближайшее время завершат установку новых компьютерных томографов в Калинковичах и Гомеле.

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Теги: Гомель
 
 
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Доступность и качество медицинской помощи в регионах. В Мозырской городской больнице открыли новый кабинет рентгенокомпьютерной томографии. Новый аппарат...
 
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