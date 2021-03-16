Число безработных в Беларуси за год сократилось на 18%

Источник материала: ОНТ

Работа служб занятости в Беларуси приносит ощутимые результаты. За год число официальных безработных в стране сократилось почти на 2 тысячи.

В марте прошлого года учете состояло свыше 10 тысяч человек. Сегодня их немногим более 8 тысяч – это на 18% меньше.

По госпрограмме «Рынок труда и содействие занятости» с начала года трудоустроено уже около 11 тысяч соискателей, более 600 направлено на обучение по профессиям, наиболее востребованным на рынке труда. Традиционно самый высокий спрос на рабочие специальности – 61 % от общего числа вакансий.

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