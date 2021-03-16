Стартует совместная штабная тренировка вооружённых сил Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

Союзники поддерживают боеготовность. В ходе тренировки будут отработаны применения ВВС и войск ПВО. Это часть масштабного плана учений, запланированных министерствами обороны двух стран на март. Один из этапов проходит сейчас на полигоне под Осиповичами – там совместные задачи отрабатывают силы спецопераций.

Одна из главных задач – обменяться опытом. Первая неделя – подготовка, а на второй неделе – активная фаза. Десантирование спланировано личного состава, либо самолёты ИЛ76, либо машины военно-транспортной авиации

Задача – совершенствовать навыки солдат и командиров в сложной обстановке. Впереди у десантников – преодолению водной преграды с выходом на этапы боевой стрельбы днём и ночью.

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