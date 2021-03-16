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17 вагонов грузового состава с углем сошли с рельсов в Челябинской области

16.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

17 вагонов грузового состава с углем сошли с рельсов в Челябинской области

В Челябинской области (Россия) у грузового состава сработала тормозная система, из-за чего произошел отрыв с 26 по 68 вагон. 17 груженых углем вагонов сошли с рельсов, они лежат на путях в обоих направлениях. Об этом информирует региональное управление МЧС России.

Уточняется, что в результате происшествия повреждены порядка 500 метров железнодорожного полотна и три опоры контактной сети. Последствия аварии ликвидируют 11 единиц техники и 109 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: Главное управление МЧС России по Челябинской области

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В Челябинской области (Россия) у грузового состава сработала тормозная система, из-за чего произошел отрыв с 26 по 68 вагон. 17 груженых углем вагонов сошли с рельсов,...
 
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