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17 вагонов грузового состава с углем сошли с рельсов в Челябинской области
Источник материала: ОНТ
В Челябинской области (Россия) у грузового состава сработала тормозная система, из-за чего произошел отрыв с 26 по 68 вагон. 17 груженых углем вагонов сошли с рельсов, они лежат на путях в обоих направлениях. Об этом
Уточняется, что в результате происшествия повреждены порядка 500 метров железнодорожного полотна и три опоры контактной сети. Последствия аварии ликвидируют 11 единиц техники и 109 человек.
По факту произошедшего
Фото: Главное управление МЧС России по Челябинской области
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В Челябинской области (Россия) у грузового состава сработала тормозная система, из-за чего произошел отрыв с 26 по 68 вагон. 17 груженых углем вагонов сошли с рельсов,...
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