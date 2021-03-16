Трое погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в Сан-Диего

Источник материала: ОНТ

Как минимум три человека погибли в Сан-Диего (США) после наезда автомобиля на пешеходов. Об этом информирует NBC 7 San Diego со ссылкой на местную полицию.

По сведениям правоохранителей, различные травмы получили еще несколько человек.

Авария произошла 15 марта в центре Сан-Диего. По установленным данным, машина выехала на пешеходную зону, где были расположены несколько палаток. Под колеса автомобиля попали не менее девяти человек. Трое погибли, двое пострадавших находились в критическом состоянии.

Вскоре полицией был задержан 71-летний водитель. По предварительной информации, пенсионер управлял машиной в состоянии опьянения. Когда на место ДТП прибыли правоохранители, виновник аварии пытался оказать помощь одному из пострадавших.

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