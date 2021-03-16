Гороскоп на 17 марта: деловые переговоры у Близнецов, насыщенный день у Дев и много внимания у Стрельцов

Источник материала: ОНТ

Завтра Овны могут браться за любое дело. Звёзды советуют вам настроиться на творчество. Свежие идеи помогут решить непростые задачи в бизнесе.

Тельцам необходимо доверять своей интуиции. День не подходит для романтического свидания. Ситуация примет неожиданный поворот из-за неискренности близкого человека.

Деловые переговоры предстоят Близнецам. Некоторые вопросы придётся перенести на другое время. Для внутренней гармонии лучше побыть одним. Займитесь домашними делами.

У Раков будет сложный день в любовной сфере. Вы сами создадите причину конфликта. Старайтесь контролировать свои эмоции. Проявите инициативу на работе.

Звёзды рекомендуют Львам быть экономными. Вам могут предложить альтернативную работу. Она принесёт больший доход и перерастёт в разряд основной.

У Дев будет насыщенный и интересный день. Разумное распределение средств позволит вам сэкономить деньги на покупки. Запланируйте на вечер культурные мероприятия.

Весы, используйте своё красноречие. Это поможет вам найти спонсоров. Рассчитайте свою выгоду в деле. Приведите в порядок финансовые отчёты.

Залог успеха Скорпионов – это последовательность и постепенность. Звёзды рекомендуют вам поступать именно так. Вы способны удивить окружающих своей рассудительностью.

В центре внимания окажутся Стрельцы. Вам предоставится много возможностей для знакомства и флирта. Не спешите принимать важные решения.

Участие Козерогов в стабильных проектах отразится на личных доходах. Желание взять инициативу в свои руки будет оправдана. Коллеги оценят ваши знания и компетентность.

Водолеи полны сил и энергии для того, чтобы осуществить задуманное. Работа, связанная с риском и авантюрами, не принесёт желаемого результата.

А от Рыб потребуется ответственность и решительность. Предпринятые шаги помогут вам достигнуть цели. Удачной будет посредническая деятельность.

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