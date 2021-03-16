Байден планирует сильнейшее за 30 лет повышение налогов в США

Источник материала: АФН

Администрация Джо Байдена готовит первое с начала 1990х серьезное повышение федеральных налогов, чтобы уменьшить дефицит бюджета и оплатить новую, третью программу стимулов для экономики вдобавок к пакету на 1,9 триллиона долларов, одобренному на прошлой неделе.

Как пишет finanz.ru со ссылкой на Bloomberg, рассматривается сценарий с фактической отменой налоговых послаблений, введенных Дональдом Трампом.

Корпоративный налог предлагается повысить с 21% до 28%, а налоговые льготы для компаний с ограниченной ответственностью - отменить. Кроме того, рассматривается повышение налогов для богатых (с доходами от 400 тысяч долларов в год) и налога на доходы от ценных бумаг (при сумме более 1 млн долларов в год).

Повышение всех четырех налогов принесло бы в бюджет США 2,1 трлн долларов за 10 лет, подсчитали аналитики Tax Policy Center. Но администрация не намерена стрелять из всех пушек сразу и собирается выбрать одну или несколько опций из списка. Представители демократов в конгрессе говорили на прошлой неделе, что готовы одобрить налоги на 510 млрд долларов (за 10 летний период) Деньги нужны американскому бюджету, который получил рекордный со Второй мировой войны дефицит на фоне масштабных программ помощи бизнесу и населению.

По итогам прошлого года Минфин США собрал 3,42 трлн долларов налогов, потратив 6,552 триллиона.

В 2021 году ситуация лишь незначительно улучшится: при доходах 3,506 трлн долларов заложены расходы на 5,764 трлн, что дает дефицит в размере 40% от бюджета.

Латать «дыру» приходится Федеральной резервной системе, которая выкупает на рынке американский госдолг на 120 млрд долларов в месяц.

Но даже с такой поддержкой доходности американских облигаций стремительно улетают вверх на фоне ускорения инфляции, что делает обслуживание долга все дороже и дороже для бюджета. Если в августе Казначейство США занимало на 10 лет под 0,6% годовых, то теперь ставки - выше 1,6%

Новыми займами администрация Байдена планирует профинансировать программу инфраструктурных строек и движение к зеленой энергетики, рассчитывая, что экономический бум перекроет ущерб для бюджета.

Последний раз крупное повышение федеральных налогов в США состоялось в 1993 году при администрации Билла Клинтона.