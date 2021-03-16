Оле-Эйнар Бьерндален: у нас были показательные выступления для Си Цзиньпина. Мне кажется, ему нравится биатлон









- Это самая большая проблема. Мы теряем квоты на Кубок мира и Олимпийские игры. Это самое большое разочарование — что мы не можем соревноваться на таких же условиях, как это делает остальной мир.





У нас были показательные выступления для президента Си Цзиньпина. Мне кажется, ему нравится биатлон. Он захотел посмотреть биатлон и прыжки. Было круто, что он так решил.





- Ты чувствуешь, что являешься частью китайской системы пропаганды?





sports.ru со ссылкой на NRK. - Я тренер на полную ставку. Я не чувствую никакой политической игры в том, чем я занимаюсь. Я сосредоточен на своих гонщиках, и не веду никаких диалогов о пропаганде ни с одним из руководителей, — цитирует Бьерндаленасо ссылкой на NRK.



