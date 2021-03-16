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Спрос на съемные квартиры в Минске упал

16.03.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что происходит на рынке арендного жилья в 2021 г.? Какие цены и на каких условиях предлагают владельцы квартир? Ответы на эти вопросы — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».




Как отмечает начальник отдела арендного жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Надежда Вашинко, в 2021-м количество вариантов для съема жилплощади на рынке увеличилось примерно на 40 % по сравнению с 2020-м. Это связано со всеми произошедшими в прошлом году событиями, начиная с пандемии и заканчивая непростой ситуацией в экономике.

— В каждом столичном районе сейчас достаточно предложений. Другой вопрос — люди ищут, где дешевле. Как правило, меньше плата за квартиры, находящиеся в 5–6 остановках от метро или на окраинах города. Варианты до 200 долларов в эквиваленте сейчас тоже стали появляться, но они чаще всего с какими-то нюансами, — рассказывает Н. Вашинко. — Больше всего предложений во Фрунзенском районе от станции метро «Пушкинская» до «Каменной Горки», в Московском — в Петровщине и Малиновке, в Заводском — в Шабанах.

Немалым спросом на рынке арендного жилья пользуются однокомнатные квартиры, так как за съем и коммунальные услуги плата меньше. На втором месте — двухкомнатные. На трехкомнатные сейчас практически нет заявок.

— В Советском, Первомайском, Центральном районах ценник за аренду выше из-за востребованности, но это условный показатель, так как судить нужно по состоянию квартир и ремонту. Дешевле съем жилья в Заводском, — уточняет специалист. — Если говорить о популярных районах, то однушка с неплохим ремонтом и с полным набором мебели и бытовой техники обойдется в 240–280 долларов в экиваленте в месяц без учета коммунальных платежей, а за жилплощадь с евроремонтом придется платить от 290. В промежутке 210–250 долларов можно найти хороший вариант в Заводском районе или на окраине Малиновки. За аккуратные двушки в востребованном районе квартиросъемщикам нужно заплатить от 260 до 320, с хорошим ремонтом — 300–350. Дешевле варианты в Заводском — 240–280, с евроремонтом — 260–300 долларов.

Н. Вашинко отмечает, что в минувшем году рынок недвижимости не отличался стабильностью: цены то падали, то поднимались. Однако со второй половины 2020-го ценник на арендное жилье особо не менялся. Сдать квартиру стало сложнее, поэтому арендаторы шли на уступки как уже имеющимся квартиросъемщикам, так и новым.

— С марта 2021-го наблюдается небольшое оживление на рынке: спрос повысился примерно на 5 %. Остается надеяться, что в середине весны — летом активность будет еще выше, однако о каком-то всплеске говорить не приходится, — подвела итог специалист.
 
Теги: Минск
 
 
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Что происходит на рынке арендного жилья в 2021 г.? Какие цены и на каких условиях предлагают владельцы квартир? Ответы на эти вопросы — в материале корреспондента...
 
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