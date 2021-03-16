Экс-президент Польши Лех Валенса перенес операцию на сердце









Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса успешно перенес операцию на сердце. Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в Facebook.





«Все закончилось после двенадцати. Какое облегчение. Теперь все хорошо», — говорится в сообщении.





В другом сообщении бывший президент поблагодарил медицинских работников, а также всех кто его поддерживал.





Перед операцией Валенса опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что готов к «двум основным исходам» и заявил, что делал все, чтобы хорошо служить народу. Газета Super Express писала, что в кардиостимуляторе Валенса лопнул один из электродов. Также отмечалось этого 78-летний политик страдает диабетом.



