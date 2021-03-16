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Экс-президент Польши Лех Валенса перенес операцию на сердце
Источник материала: Партизан
Лауреат Нобелевской премии мира поблагодарил медицинских работников, а также всех кто его поддерживал.
Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса успешно перенес операцию на сердце. Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в Facebook.
«Все закончилось после двенадцати. Какое облегчение. Теперь все хорошо», — говорится в сообщении.
В другом сообщении бывший президент поблагодарил медицинских работников, а также всех кто его поддерживал.
Перед операцией Валенса опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что готов к «двум основным исходам» и заявил, что делал все, чтобы хорошо служить народу. Газета Super Express писала, что в кардиостимуляторе Валенса лопнул один из электродов. Также отмечалось этого 78-летний политик страдает диабетом.
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Лауреат Нобелевской премии мира поблагодарил медицинских работников, а также всех кто его поддерживал.
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