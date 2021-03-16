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Илон Маск провозгласил себя «технокоролём» Tesla

16.03.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Tesla закрепила за своим гендиректором Илоном Маском статус ни много ни мало «технолокороля» — Technoking of Tesla, сообщает CNBC.



Новое название компания придумала и для финансового директора Зака Кирхорна, пишет dev.by. Его теперь величают «мастером над монетой» (Master of Coin).

Соответствующий документ был подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США 15 марта. С этой же даты вступают в силу необычные титулы.

Оба менеджера наряду с ними сохранят обычные должности в Tesla.

Причину таких изменений производитель электрокаров не объяснил. В начале февраля стало известно, что Tesla купила биткоинов на $1,5 млрд. За три недели месяца компания «наварила» на скачках курса больше, чем заработала за весь 2020 год.

Тем временем акционер Tesla Чейз Гэррити подал на «технокороля» и совет директоров в суд за нарушение уговора с SEC — в 2019 году бизнесмен обязался согласовывать посты касательно финансов Tesla с адвокатами.

В одном из своих майских твитов Маск сказал, что бумаги Tesla стоят слишком дорого. За следующие полчаса акции обвалились примерно на 12%, а за день компания потеряла $14 млрд капитализации. 

Инвестор обвинил Маска в том, что он продолжает без согласования постить сумасбродные вещи, которые могут влететь компании в миллиарды в виде штрафов и убытков, а Tesla так и не нашла юриста, который бы сдерживал Маска.
 
 
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Tesla закрепила за своим гендиректором Илоном Маском статус ни много ни мало «технолокороля» — Technoking of Tesla, сообщает CNBC.
 
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