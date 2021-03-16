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В iPhone появится предустановленный российский софт

16.03.2021 09:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple согласилась на обязательную предустановку на электронные устройства российского софта. Предложение о его установке появится на гаджетах с 1 апреля при их активации, сообщают «Ведомости». О достижении соглашения с Apple изданию рассказал высокопоставленный источник в Министерстве цифрового развития.

Договоренности предусматривают, что при первом включении устройства Apple, приобретенного в России, в процессе настройки пользователю предложат установить приложения из утвержденного правительством списка. Установка не является обязательной, и от нее можно отказаться.

Утверждается, что с Apple сейчас также обсуждается вопрос создания в App Store подборки «перспективных российских приложений».

Как напоминают «Ведомости», поправки в закон «О защите прав потребителей» (так называемый закон об обязательной предустановке софта) были приняты в 2019 году. Согласно подзаконным актам, к нему российский софт должен устанавливаться на все смартфоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также умные телевизоры, которые будут продаваться в России с 1 апреля 2021 г.

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Apple согласилась на обязательную предустановку на электронные устройства российского софта. Предложение о его установке появится на гаджетах с 1 апреля при их...
 
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