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В iPhone появится предустановленный российский софт
Источник материала: Onliner
Apple согласилась на обязательную предустановку на электронные устройства российского софта. Предложение о его установке появится на гаджетах с 1 апреля при их активации,
Договоренности предусматривают, что при первом включении устройства Apple, приобретенного в России, в процессе настройки пользователю предложат установить приложения из утвержденного правительством списка. Установка не является обязательной, и от нее можно отказаться.
Утверждается, что с Apple сейчас также обсуждается вопрос создания в App Store подборки «перспективных российских приложений».
Как напоминают «Ведомости», поправки в закон «О защите прав потребителей» (так называемый закон об обязательной предустановке софта) были приняты в 2019 году. Согласно подзаконным актам, к нему российский софт должен устанавливаться на все смартфоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также умные телевизоры, которые будут продаваться в России с 1 апреля 2021 г.
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Apple согласилась на обязательную предустановку на электронные устройства российского софта. Предложение о его установке появится на гаджетах с 1 апреля при их...
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