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Угроза остаться без прав на 5 лет не останавливает? В Минске — череда пьяных аварий

16.03.2021 09:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Полмесяца действует новая редакция КоАП РБ, в которой ужесточили наказание за управление авто в состоянии опьянения вплоть до лишения прав на 5 лет. А если совершено ДТП, то сверху еще «ляжет» создание аварийной обстановки. Тем не менее за последние несколько дней в одном только Минске остановили более полутора десятков нетрезвых водителей. О некоторых случаях в ГАИ рассказали подробно.

«Во дворе дома №41 по проспекту Партизанскому остановили 17-летнего подростка, который ехал на Subaru, — сообщили в Госавтоинспекции. — Разумеется, водительского удостоверения у него не было. Помимо этого, от парня исходил резкий запах алкоголя. Результат медосвидетельствования — 1,51 промилле. В отношении несовершеннолетнего составлено четыре административных протокола: ч. 4 ст. 18.15 (нетрезвое вождение), ч. 12 ст. 18.13 (аварийная обстановка), ч. 2 ст. 18.16 (оставление места ДТП), ч. 1 ст. 18.14 (езда без прав) КоАП РБ».

В ГАИ рассказали еще об одном случае: «Водитель Mercedes при движении задним ходом на парковке на пр. Машерова, 25 врезался в стоящий другой Mercedes, после чего скрылся. Виновника аварии установили, им оказался парень 2001 г. р. В момент ДТП минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 1,7 промилле. Он никогда не имел водительского удостоверения».

«Еще один нетрезвый водитель устроил ДТП на Партизанском проспекте, — дополнили инспекторы. — Он ехал на Mercedes по проспекту (со стороны ул. Кабушкина в направлении ул. Жилуновича) и у дома №97 не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, а затем на осветительную мачту. Водитель был с видимыми признаками алкогольного опьянения. Отказался от прохождения медосвидетельствования».

Угроза остаться без прав на 5 лет не останавливает? В Минске — череда пьяных аварий

Все приведенные случаи могут закончиться для водителей лишением прав на 5 лет и штрафом в 200 базовых согласно новому КоАП. При этом формулировка статьи не предусматривает альтернативного, более мягкого наказания. Напомним, за слабое опьянение (от 0,3 до 0,8 промилле) штрафуют на 100 б. в. и лишают прав на три года.

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Теги: Минск
 
 
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Полмесяца действует новая редакция КоАП РБ, в которой ужесточили наказание за управление авто в состоянии опьянения вплоть до лишения прав на 5 лет. А если...
 
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