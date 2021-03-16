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Facebook заключил договор об оплате контента с двумя медиакомпаниями Австралии

16.03.2021 10:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Компания Facebook заключила соглашения с двумя крупнейшими австралийскими медиакомпаниями News Corp и Nine Entertainment, согласившись оплачивать их новостной контент.

Об этом во вторник сообщает издание Sydney Morning Herald, передает ТАСС.

По его данным, после нескольких недель переговоров News Corp, Nine Entertainment и Facebook заключили сделки, в рамках которых цифровой гигант будет платить за новости, а также за видео- и фотоматериалы. В соглашении будут участвовать все австралийские СМИ, принадлежащие этим медиакомпаниям, в том числе ведущие издания страны - газеты The Australian, Sydney Morning Herald, Age, Daily Telefraph и Herald Sun. Ожидается, что Facebook будет оплачивать контент, размещенный на его новостной платформе и в сервисе Facebook Watch.

Также сообщается, что до заключения сделки с News Corp и Nine Entertainment Facebook подписал соглашения с рядом небольших региональных и независимых СМИ Австралии. Переговоры с вещательной корпорацией ABC и местным отделением британской The Guardian продолжаются.

Летом 2020 года правительство Австралии заявило о намерении ввести кодекс ведения переговоров для СМИ, который устранит дисбаланс на медиарынке страны и обяжет цифровые гиганты Google и Facebook оплачивать новостной контент, произведенный местными средствами массовой информации. Изначально платформы назвали новый законопроект несправедливым, однако затем Google, а после длительных переговоров и Facebook приняли его условия и начали заключать контракты с австралийскими СМИ, обязавшись оплачивать новостной контент, создаваемый ими. 26 февраля кодекс был одобрен парламентом Австралии и вступил в силу.

 
 
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Компания Facebook заключила соглашения с двумя крупнейшими австралийскими медиакомпаниями News Corp и Nine Entertainment, согласившись оплачивать их новостной контент.
 
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