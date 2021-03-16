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Жарить, тушить или коптить? Врач объясняет, как полезнее готовить мясо

16.03.2021 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY рассказывал, какое мясо и в каких количествах рекомендуют врачи. Однако на его физико-химические свойства, вкус и аромат сильно влияет также выбранный способ приготовления. Диетолог Ольга Авчинникова рассказывает, в чем тут разница.


  • Ольга АвчинниковаВрач диетолог-эндокринолог, тренер

— В процессе приготовления мяса могут образовываться соединения, которые вредны для здоровья — полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), гетероциклические ароматические амины и акриламид.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) — это органические соединения, которые образуются в результате неполного сгорания органического вещества, например, угля, нефти, газа, древесины или любого другого органического соединения — в нашем случае, обугленного мяса. В мясных продуктах ПАУ появляются при температурном воздействии > 200 градусов. Одно из самых канцерогенных и токсичных ПАУ, которое может образовываться в жареном мясе, — нафталин.

Эти соединения образуются в результате агрегации белков, деградации жиров, окисления (образование радикалов из-за сочетания тепла и кислорода) и реакции Майяра (реакция между сахарами и аминокислотами).

Чем выше температурное воздействие, тем большее отмечается влияние на структуру белка мяса, что в свою очередь может снижать его пищевую ценность.

Давайте разберем основные способы приготовления — запекание, жарка, варка, тушение, приготовление на пару и на гриле.

Варка

Отварное мясо легче для усвоения, подходит людям, у которых повышен уровень мочевой кислоты в крови, так как при варке часть соединений, которые способствуют повышению уровня мочевой кислоты в организме человека, уходят в бульон, а их количество в самом мясе снижается. Из минусов — потеря водорастворимых витаминов и некоторых минералов, например, железа.

Приготовление на пару

Как правило, для такого способа готовки используется температурное воздействие 90−100 градусов. Приготовление на пару помогает сохранить витамины и минералы, которые есть в продукте, мясо получается нежным и мягким. Минусов у такого способа особо нет, но надо отметить, что по вкусовым характеристикам не всем нравится мясо, которое так готовится.

Тушение

Обычно происходит при температуре 100−120 градусов. Такой способ готовки может увеличивать содержание некоторых витаминов группы В, например ниацина, при температуре 55−60°С. Из минусов — увеличение калорийности блюда за счет добавления масла. Кроме того, при длительном тушении в мясе может значительно повышаться количество гетероциклических ароматических аминов.

Запекание

Несомненные плюсы такого способа — вкус, аромат и приятная текстура мяса. Из минусов — образование ПАУ и гетероциклических ароматических аминов.


Фото: unsplash.com

Жарка

Отказаться от жареного мяса медики рекомендуют неслучайно. Жареная еда — это не только высокая калорийность, но еще и образование гетероциклических ароматических аминов, трансжиров.

Гетероциклические ароматические амины — это канцерогены. Они образуются в мясе при воздействии температуры выше 150 градусов (обычно достигаются при жарке или приготовлении на гриле). Интересный момент: добавление некоторых специй — карри, имбиря — помогает снизить количество этих веществ в мясе.

Жарка во фритюре — тоже небезопасный способ готовки. Из ее плюсов — только хрустящая корочка мяса. Минусов гораздо больше: помимо образования нездоровых соединений, жарка во фритюре — это обилие масла. А если масло вовремя не меняется и многократно используется повторно, то увеличивается количество еще одного вредного соединения — акриламида (он тоже является канцерогеном).

Приготовление на гриле

Такой способ готовки мяса нравится многим из-за восхитительного вкуса и аромата. Но с приготовлением на гриле, как правило, связана температура более 200 градусов, а значит, в мясе, приготовленном на гриле, образуются ПАУ и гетероциклические ароматические амины.


Фото: unsplash.com

К приготовлению на гриле, например шашлыков, желательно относиться как к праздничному, а не регулярному блюду (жарить надо на тлеющих углях, а не на открытом огне). При этом к такому мясу в идеале следует подавать много овощей.

Копчение

Копчености люди любят за аромат и вкус. Но в процессе копчения в продуктах образовываются вещества, которые являются канцерогенами — в частности бензпирен и нитрозамины. Примеры продуктов, богатых бензпиреном, — копченые колбасные изделия, копчености из мяса, консервы из копченой рыбы. Помимо канцерогенного действия, бензпирен оказывает и токсическое, негативно влияет на иммунитет и оказывает сильное воздействие на развивающийся плод.

Выводы

Все методы приготовления мяса различны по целому ряду параметров. Самым полезным для здоровья будет тот, при котором потеря полезных элементов и накопление вредных веществ минимальна, а это про процесс варки и приготовления на пару. А вот к копченому и обугленному мясу стоит относиться с особой осторожностью.

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На физико-химические свойства мяса, а также его вкус и аромат сильно влияет выбранный способ приготовления. Диетолог Ольга Авчинникова рассказывает, в чем тут...
 
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