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Что известно о трех учебно-боевых центрах, о создании которых договорились Россия и Беларусь
Источник материала: Tut.by
Не так давно, 5 марта, мы
Напомним: 5 марта в Москве руководители оборонных ведомств двух стран, генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал армии Сергей Шойгу
Так, на территории Беларуси предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО.
На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач.
«Работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства», — отмечает пресс-служба Минобороны Беларуси.
В то же время в Российской Федерации планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки Сухопутных войск. В нем будет вестись подготовка мотострелковых и танковых подразделений государств по методикам, учитывающим боевой опыт российских Вооруженных сил.
«Совместная подготовка позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских Вооруженных сил с силами региональной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и, в конечном счете, значительно повысить эффективность ее применения», — поясняется в сообщении.
И определена целесообразность создания в Калининградской области России учебно-боевого центра на базе Балтийского флота Западного военного округа.
«Это направление даст возможность готовить белорусские подразделения на базе воинских частей Морской пехоты Российской Федерации, оснащенных БТР82А. Напомним, БТР82А поступят в Вооруженные силы Беларуси уже в текущем году, — добавляет пресс-служба. — Также центр позволит использовать современную материальную базу для водолазной подготовки белорусских специалистов».
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Напомним: 5 марта в Москве руководители оборонных ведомств двух стран решили сформировать три учебно-боевых центра совместной подготовки.
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