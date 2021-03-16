Что известно о трех учебно-боевых центрах, о создании которых договорились Россия и Беларусь

Источник материала: Tut.by

Не так давно, 5 марта, мы писали , что Россия и Беларусь договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Сейчас пресс-служба Министерства обороны Беларуси пояснила , где именно они могут размещаться.



Фото: пресс-служба Министерства обороны

Напомним: 5 марта в Москве руководители оборонных ведомств двух стран, генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал армии Сергей Шойгу обсудили реализацию мероприятий Программы стратегического партнерства Беларуси и Российской Федерации на 2021−2025 годы и пришли к единому мнению о необходимости формирования трех учебно-боевых центров совместной подготовки.

Так, на территории Беларуси предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО.

На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач.

«Работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства», — отмечает пресс-служба Минобороны Беларуси.

В то же время в Российской Федерации планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки Сухопутных войск. В нем будет вестись подготовка мотострелковых и танковых подразделений государств по методикам, учитывающим боевой опыт российских Вооруженных сил.

«Совместная подготовка позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских Вооруженных сил с силами региональной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и, в конечном счете, значительно повысить эффективность ее применения», — поясняется в сообщении.

И определена целесообразность создания в Калининградской области России учебно-боевого центра на базе Балтийского флота Западного военного округа.

Балтийский флот — это оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота на Балтийском море. Основные пункты базирования — Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

«Это направление даст возможность готовить белорусские подразделения на базе воинских частей Морской пехоты Российской Федерации, оснащенных БТР82А. Напомним, БТР82А поступят в Вооруженные силы Беларуси уже в текущем году, — добавляет пресс-служба. — Также центр позволит использовать современную материальную базу для водолазной подготовки белорусских специалистов».