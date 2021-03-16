Источник материала: Хартия'97

«На Страшном Суде не будет круговой поруки»: мощное обращение христианки к властям 1 16.03.2021, 9:51

Христос уже победил 2000 лет назад, поэтому белорусов сейчас невозможно остановить.

Православная прихожанка Анастасия Некрашевич обратилась с открытым письмом к белорусским властям:

— Я, Анастасия Некрашевич, православная христианка, обращаюсь к белорусским властям и всему миру.

В моей родной стране огромная беда. Невозможно больше слышать про перерезанные вены, голодовки, пытки, издевательства, убийства, преследования, насилие, репрессии. Мои бабушка и дедушка прошли сталинские лагеря и казалось, что это навсегда осталось в прошлом. Я не могу видеть, как наша страна превращается в зону и человеческая жестокость вновь приобретает изощренные формы и преподносится как норма жизни. Нормой это даже стало для некоторых монахов, священников, мирян, которые называют себя православными христианами.

В Прощенное Воскресение я хочу попросить прощения у всех пострадавших за годы этого режима, за наше молчание и бездействие. Это наша вина, если те кто, сейчас пытают вас и убивают, не увидели в нас, христианах, любви и милосердия. Это мы не смогли объяснить каждому из них, что нельзя поднимать руку на брата и какой Страшный Суд ждет всех нас. Там не будет круговой поруки и безнаказанности, за каждое слово, действие и бездействие будет ответ. Это мы не рассказали как спасся разбойник перед смертью принеся покаяние.

Я родилась и выросла в Минске. До прошлого года, как и большинство белорусов была абсолютно аполитична, но август 2020 разделил мою жизнь на до и после. Впервые в жизни я пошла на выборы и голосовала не за вас, а против лжи и той системы, которая ее взращивает и поддерживает. Тысячи людей поняли, что произошло очередное беззаконие и вышли 9 августа с мирной акцией протеста.

Понимаете? Против обмана. Это по-христиански. За это в нас полетели пули и гранаты. 10 числа мы вышли против насилия и безумства, а нас хватали на улицах, как опасных преступников. Женщины взяли цветы в руки, чтобы мужчины не брали оружие. Мы вышли с иконами, крестами и библиями, чтобы не пролилась кровь и не было жертв. Понимаете? Мы не хотим войны.

Но кровь и слезы льются до сих пор. Вы ищете организаторов революции, которую сами придумали среди студентов, пенсионеров, многодетных матерей. Вы похищаете людей на улицах, врываетесь в дома, на глазах у детей унижаете, издеваетесь, но так и не можете найти «кукловодов». Вы взяли всю страну в заложники и я вам предлагаю взять мою свободу и жизнь в обмен за всех невиновных и политзаключенных. Есть вам нужна жертва, я принесу ее добровольно. Я возьму на себя все преступления, которые вы скажете. Я готова пойти на смертную казнь, только остановитесь и не мучайте больше людей. Я не боюсь смерти, я боюсь предстать перед Богом.

Что я скажу? Что я, как христианка, сделала, чтобы остановить зло и насилие? Два с половиной года назад мне Господь спас жизнь, когда я хотела уйти от бессилия. В то время, как вы рассказываете о чистых улицах и прекрасной жизни, люди становятся заложниками вашей системы и не могут найти из нее выход. Наша страна занимает одно из первых мест по количеству суицидов. И для верующего человека это ад. Но люди идут на этот последний отчаянный шаг от безысходности. Пережив это состояние, я не могу описать, как это страшно. Но Господь спускается в ад спасти грешников, если те просят о помощи и раскаиваются в своих грехах.

Наша православная церковная власть боится призвать лично вас (Лукашенко — ред.) к покаянию и всех, на чьих руках кровь и слезы невинных людей. А я не боюсь. Когда человек встречается с Богом, говорить правду и умирать за нее совсем не страшно. Страшно, что будет на Высшем Суде со всеми нами. Накануне Великого Поста я призываю именно вас и всех, кто мучил и убивал наш народ все эти годы к молитве и покаянию. Призываю остановиться и отпустить всех политзаключенных, невинно осужденных и прекратить репрессии против тех, кто не согласен с ложью и насилием.

Вы «не хотите отдавать любимую», но я ее часть и отдаю вам свою жизнь добровольно. Не из страха, а из Любви. Любовь сильнее страха. Вы много лет унижали и оскорбляли свою любимую, а Господь ей открыл глаза и сказал, что это она умная, красивая, сильная и свободная. Ее любовь, как чистая и мощная река оживляет все вокруг и этот поток не остановить. Христос уже победил 2000 лет назад, его невозможно убить пулями и гранатами.

Я хочу обратиться ко всем христианам мира. Нам очень нужна ваша молитва и поддержка. Мы единое целое. И если больно одной части, страдает весь мир. Мы молимся и плачем сейчас. Плачем о том, что люди снова и снова распинают Христа. Плачем о всех угнетенных в нашей стране. Мы просим помощи у всего мира остановить беззаконие. Нам нужно ваше содействие в освобождении заключенных, помощи пострадавшим и, конечно, прекращении террора.

Дараженькiя беларусы i беларусачкi! Прабачце нас, нерадзiвых хрысцiян, якiя не могуць спынiць гвалт i катаваннi. Беларуская Праваслаўная Царква нас не чуе, але гэта не значыць, што нас няма. Шмат святароў і хрысціян падтрымліваюць мірныя акцыі пратэсту, лічаць іх перш за ўсе духоўнымi. Мы разам i не маем права здавацца і забываць імены тых, хто пацярпеў. Мы павінны зараз падтрымліваць адзін аднаго як нiколi. Я звяртаюся да ўсіх, хто ўжо прыйшоў да Бога і хто на шляху. Давайце ўзмоцнім нашы малітвы. З заўтрашняга дня мы пачынаем чытаць пакаянны канон Андрэя Крыцкага і малітву Яфрэма Сірына. Кожны можа маліцца сваімі словамі як адчувае i разумее. Гасподзь прымае ўсе, што ад сэрца.

Дапамажы Магутны Божа! Зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай краіну нашу і наш народ!

Жыве з Богам Беларусь!

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