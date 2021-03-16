ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Появилось видео химической атаки на редакцию «Новой газеты» в РФ

16.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Появилось видео химической атаки на редакцию «Новой газеты» в РФ

1
  • 16.03.2021, 9:28
  • 3,204
Появилось видео химической атаки на редакцию «Новой газеты» в РФ
фото: РИА НОВОСТИ

Неизвестный распылял ядовитый газ прямо с велосипеда.

Российская «Новая газета» опубликовала видео химической атаки на редакцию издания.

Журналисты прокомментировали информацию с камер видеонаблюдения:

— Вчера агентства и иные официальные источники (Мосгаз) заявили, что ничего рядом со зданием, где расположена редакция нашей газеты, не обнаружено. Хотя десятки людей задыхались от вони. Но вот и подоспели цифровые следы.

Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам.

Напомним, мы арендуем наши площади здесь 25 лет. Это было наше издательство — «Московская правда». Долгие годы мы живем в добром соседстве с инженерами департамента транспорта столицы… И если это покушение на нас, то пострадала и транспортная безопасность Москвы.

Мы предлагаем правительству Москвы совместное расследование.

Добавим: рядом, на одном этаже с нами, находится детская студия. Как ядовитый запах отразится на маленьких музыкантах? Если даже несколько наших взрослых сотрудников почувствовали признаки отравления?

Это нельзя так оставить.

Это угроза для москвичей.

Представьте, что такой «курьер» с распылителем яда проведет свое выездное обслуживание на массовых мероприятиях? На улицах города?

На наших глазах спецслужбы и айтишники с десятками тысяч камер на улицах Москвы начинают сдавать публичный экзамен. Вопрос в билете один: они способны вычислить потенциального террориста или нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный распылял ядовитый газ прямо с велосипеда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Класковский: «В том-то и закавыка, что уходить не хочется»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by