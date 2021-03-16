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Появилось видео химической атаки на редакцию «Новой газеты» в РФ
Источник материала: Хартия'97
Появилось видео химической атаки на редакцию «Новой газеты» в РФ
Неизвестный распылял ядовитый газ прямо с велосипеда.
Российская
Журналисты прокомментировали информацию с камер видеонаблюдения:
— Вчера агентства и иные официальные источники (Мосгаз) заявили, что ничего рядом со зданием, где расположена редакция нашей газеты, не обнаружено. Хотя десятки людей задыхались от вони. Но вот и подоспели цифровые следы.
Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам.
Напомним, мы арендуем наши площади здесь 25 лет. Это было наше издательство — «Московская правда». Долгие годы мы живем в добром соседстве с инженерами департамента транспорта столицы… И если это покушение на нас, то пострадала и транспортная безопасность Москвы.
Мы предлагаем правительству Москвы совместное расследование.
Добавим: рядом, на одном этаже с нами, находится детская студия. Как ядовитый запах отразится на маленьких музыкантах? Если даже несколько наших взрослых сотрудников почувствовали признаки отравления?
Это нельзя так оставить.
Это угроза для москвичей.
Представьте, что такой «курьер» с распылителем яда проведет свое выездное обслуживание на массовых мероприятиях? На улицах города?
На наших глазах спецслужбы и айтишники с десятками тысяч камер на улицах Москвы начинают сдавать публичный экзамен. Вопрос в билете один: они способны вычислить потенциального террориста или нет.
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Неизвестный распылял ядовитый газ прямо с велосипеда.
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