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Очередной город начал распродажу домов по 1 евро. Условия достаточно либеральные

16.03.2021 10:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Среди итальянских населенных пунктов, решивших переломить депопуляцию через продажу своих заброшенных домов за бесценок всем желающим, наметилась конкуренция. Некоторые городки пытаются выделиться на общем фоне, предлагая всем своим будущим жителям более выгодные условия сделки. Так, например, поступили власти Лауренцаны в южном регионе Базиликата.

В своем роде Лауренцана – очень типичный населенный пункт. Он представляет набор расположенных на горе исторических зданий, разделенных узкими улицами. Число населения некогда оживленного городка с начала 20-го века неуклонно падает и сейчас составляет около 1700 человек, несколько увеличиваясь в летние месяцы. Молодые люди предпочитают уезжать в поисках лучшей жизни в большие города и за пределы Италии. Жилые дома пустеют и без присмотра человека начинают разрушаться. В попытке дать им вторую жизнь муниципальные власти предлагают их потенциальным покупателям за символическую сумму в 1 евро. Естественно, сделка оформляется с определенным набором обременений.

Очередной город начал распродажу домов по 1 евро. Условия достаточно либеральные
Очередной город начал распродажу домов по 1 евро. Условия достаточно либеральные
Очередной город начал распродажу домов по 1 евро. Условия достаточно либеральные
Очередной город начал распродажу домов по 1 евро. Условия достаточно либеральные

Власти Лауренцаны попытались снизить набор дополнительных условий до минимума. Например, они полностью отказались от принятого в таких случаях обязательного депозита. При заключении договора продажи покупатель обычно выплачивает городу некую сумму (от 2 до 5 тысяч евро), которая ему возвращается, если тот успешно завершает восстановление дома. Кроме того, до минимума снижается стоимость юридического оформления сделки.

Остальные условия довольно стандартны для подобных проектов. Все желающие приобрести в Лауренцане дом обязаны сначала предоставить муниципалитету информацию о требуемой площади здания, а также о его будущем назначении. После заключения договора покупателя обязан в течение трех месяцев начать реставрационные работы и закончить их за следующие три года. Все будущие жители города должны быть готовы инвестировать в этот проект как минимум 20 тысяч евро. В настоящий момент мэрия готова расстаться как минимум с 10 домами. Их число может потенциально увеличиться в четыре раза.

Очередной город начал распродажу домов по 1 евро. Условия достаточно либеральные
Очередной город начал распродажу домов по 1 евро. Условия достаточно либеральные
Очередной город начал распродажу домов по 1 евро. Условия достаточно либеральные

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Среди итальянских населенных пунктов, решивших переломить депопуляцию через продажу своих заброшенных домов за бесценок всем желающим, наметилась конкуренция....
 
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