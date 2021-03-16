Снова «топ за свои деньги». Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10

Источник материала: Onliner Совсем недавно компания Xiaomi представила для мирового рынка линейку смартфонов Redmi Note 10. И вот потенциально самая востребованная модель уже побывала у нас на обзоре. Для тех, кому лень читать всю статью, напишем сразу: да, это все еще «топ за свои деньги». А вот почему, расскажем ниже подробнее и с примерами.

Что в коробке

Так как мы имеем дело с недорогим аппаратом, то и комплектация куда богаче флагманов. Да, звучит странно, но такова сегодняшняя реальность. Поэтому в обычной пухлой коробке, кроме телефона, найдем огромный блок питания для быстрой зарядки, кабель, скрепку и прозрачный силиконовый чехол. Не хватает разве что гарнитуры, но от этого излишества нас отучили давным-давно.

Как выглядит

Дороже своих денег! Так получилось, что у меня на руках некоторое время были одновременно Redmi Note 9T (его обзор будет чуть позже), Galaxy S21 (его мы недавно сравнивали с iPhone 12 ) и герой сегодняшнего обзора. Так вот, Redmi Note 10 смотрится точно лучше своего собрата и вполне на уровне гораздо более дорогого аппарата от Samsung.





При этом ничего необычного и вычурного нет. Перед нами вполне стандартный спокойный дизайн в нашем случае серого окраса с легким переливающимся градиентом. Правда, в отличие от тех же Note 9T и Galaxy S21, здесь крышка глянцевая, на ура собирающая всю грязь.

Материал везде, включая торцы, — пластик. Модуль с камерами уже привычно возвышается над крышкой. Дизайнерам отдадим должное за то, что оформлен блок так, будто перед нами серьезнейшая система из крутейших камер. Так это или нет, посмотрим чуть ниже в соответствующем разделе.





Кратко о компоновке разных элементов по торцам. Справа — кнопки громкости и включения. Слева — лоток, в который одновременно могут поместиться и карта памяти, и сразу две SIM-карты. Сверху — микрофон, ИК-порт и динамик. Снизу — еще один микрофон и динамик (стереозвук), а также аудиоразъем и порт USB Type-C.









Дисплей

Экран — главное достоинство Redmi Note 10. Огромная 6,4-дюймовая AMOLED-матрица — чрезвычайно редкий гость в этом ценовом диапазоне. А тут еще и высокое разрешение 1080×2400 пикселей и пиковая яркость, позволяющая легко пользоваться девайсом по крайней мере на зимнем солнце.





Иногда в сети можно встретить информацию, будто матрица у Redmi Note 10 обновляется с частотой 120 Гц. Это не так, здесь стандартные 60 Гц, а вдвое выше — это у про-версии аппарата. Впрочем, попользовавшись некоторое время смартфонами с повышенной частотой дисплея, могу сказать, что функция эта если и вызывает вау-эффект, то в первые минуты. Все-таки в большинстве случаев дополнительная плановость заметна только в интерфейсе телефона, а в приложениях и играх никаких дополнительных кайфов от 120-гигагерцевой матрицы не будет.

Экран — главная фишка Redmi Note 10, которая помогает смартфону выглядеть дороже, чем он стоит на самом деле. Но с дисплеем связан и нюанс, который намекает на нефлагманский характер аппарата. Речь о широкой «губе» под матрицей.





В целом же мы получили отличный дисплей, который не уступит и флагманам.

Звук и конфиденциальность

Звук через стереодинамики громкий, он годится для того, чтобы не пропустить звонок в шумном месте. На максимуме громкости динамики не дребезжат, но и какого-то особого суперкачества от них ждать не стоит.

Так же и в наушниках: музыку слушать можно, но на меломанские лавры смартфон не претендует. Опять же с учетом цены претензий здесь быть не может: в этой ценовой категории по-другому все равно не бывает.





Дактилоскопический датчик встроен в боковую кнопку питания Redmi Note 10. До сих пор считаю, что это наиболее удачное размещение сенсора. Срабатывает безошибочно и мгновенно — вопросов нет.

Фронтальная камера отвечает за распознавание лица. Днем такой способ разблокировки вполне можно использовать, но в полной темноте он может не сработать.

Камера

Прикольная тенденция — выделять блок с камерами огромными выступающими блоками, даже когда в этом совершенно нет необходимости. Видимо, тем самым подчеркивается родство с дорогими камерофонами. Так и в случае с Redmi Note 10: по внешним признакам можно подумать, что перед нами крутейший четырехглазый монстр.



Снято на основную камеру

Снято на макрокамеру

Снято на основную камеру

Снято на макрокамеру

На самом деле, как это часто случается с бюджетным и средним ценовым сегментом, два датчика здесь сугубо «для галочки» — это сенсор глубины и 2-мегапиксельная макрокамера. Остаются 48-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная — их и протестируем.









К дневным фото с хорошим освещением уже давно не придраться даже в недорогих смартфонах. Redmi Note 10 не отстает: фото отличные и четкие во всех смыслах. Может, только не всегда корректный баланс белого чересчур высветлят некоторые участки, скрывая детали.

По умолчанию смартфон снимает с разрешением 12 Мп. Режим 48 Мп пригодится, если вы планируете впоследствии приблизить какие-то участки на снимке. В этом есть смысл, так как кроп с 48 Мп получается заметно четче, чем зум в режиме 12 Мп.



Зум на 12 Мп



Кроп с 48 Мп

Но с 48 Мп не работают многие «улучшалки» вроде ночного режима. При недостаточной освещенности лучше положиться на 12 Мп, автоматику и искусственный интеллект, чем на большое разрешение.



48 Мп



12 Мп, ночной режим

Сверхширокоугольному модулю тоже стоит подкорректировать баланс белого. Ночью же его использовать бесполезно.







В целом у Redmi Note 10 типичный для его цены уровень фотосъемки. В дневных фото сейчас и вовсе не разберешь, на что они сняты: на дорогой камерофон или на доступный бюджетник.

Производительность

«Сердцем» для Redmi Note 10 стал 8-ядерный процессор Snapdragon 678. Чип совсем свежий, и далеко не все бенчмарки распознают его. Это слегка улучшенная версия среднебюджетного Snapdragon 675, который широко используется с 2018 года.

У новинки по сравнению с предшественником подняли пиковую частоту двух высокопроизводительных ядер Cortex-A76 — с 2 до 2,2 ГГц. Возможно, также слегка разогнали графическое ядро Adreno 612. Техпроцесс остался 11-нанометровым.





В бенчмарках процессор звезд с неба не хватает и набирает обычные для своего уровня «попугаи». В повседневности производительности чипа хватает на плавную, без надоедливых лагов работу интерфейса. Тяжелые игры идут либо на средне-низких настройках графики, либо с небольшим, но заметным проседанием fps.

Оперативной памяти 4 ГБ, встроенной — 64 или 128. Здесь все стандартно. Для энтузиастов доступна модель с 6 ГБ ОЗУ и накопителем 128 ГБ, но там и цена соответствующая.

Автономность

Аккумулятор на 5000 мА·ч позволяет два дня не задумываться о зарядке. Достойный показатель, который при желании можно растянуть еще и на кусочек третьего дня.

Есть быстрая зарядка, а вот беспроводной пока нет. Скорее всего, она в этом ценовом сегменте начнет активно появляться к концу этого или в начале следующего года.

Конкуренты

С учетом цены и характеристик конкурентов у Xiaomi Redmi Note 10 раз, два — и обчелся. Их на самом деле всего два, причем самый очевидный и опасный — один.

Samsung Galaxy A32 — вот самый очевидный конкурент для Redmi. Характеристики смартфонов очень похожи, вплоть до габаритов. Оба девайса получили схожие AMOLED-дисплеи, камеры, аккумуляторы, поддерживают быструю зарядку и так далее. К преимуществам A32 отнесем частоту обновления дисплея 90 Гц и поддержку NFC. В свою очередь, у Redmi Note 10 чуть мощнее процессор, более удобный дактилоскопический сенсор, есть стереодинамики и более доступная цена.

Honor 30i — еще один конкурент, но скорее условный, так как относится он к более бюджетному классу. Просто это еще один из немногих недорогих аппаратов с AMOLED-дисплеем. Аппарат от Honor заметно дешевле, у него есть NFC и вдвое более емкий накопитель «в базе». На стороне Redmi Note 10 более крупный дисплей, чип помощнее, стереодинамики, беспроводная зарядка, аккумулятор побольше и сервисы Google.





Xiaomi Redmi Note 10 — приятный в работе смартфон, который продолжает выгодную для пользователей тенденцию распространения качественных AMOLED-дисплеев в относительно недорогих аппаратах. Слабых мест с учетом цены практически нет. Разве что кому-то будет не хватать NFC.

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