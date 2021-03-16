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Роскомнадзор потребовал от Google побыстрее снять ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне»

16.03.2021 10:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием снять в максимально сжатые сроки все ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне», опубликованного на YouTube. Официально ограничение введено в связи с наличием в нем контента, «неприемлемого для некоторых пользователей». В Роскомнадзоре считают, что такого контента в ленте нет.

Как пишет «Российская газета», в фильме нет сцен, пропагандирующих насилие и жестокость, однако сервис покажет его лицам с зарегистрированным аккаунтом и старше 18 лет. Также картину уберут из рекомендаций и продвижения.

Премьера фильма «Ржев. 500 дней в огне» на YouTube состоялась 27 февраля. К настоящему времени его просмотрели более 72 тыс. раз.

«Ржев. 500 дней в огне» позиционируют как историю одного из крупнейших сражений Второй мировой войны. В картину включены уникальные кадры военной хроники, интервью экспертов, комментарии историков и воспоминания участников битвы.

 
 
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Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием снять в максимально сжатые сроки все ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в...
 
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