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Роскомнадзор потребовал от Google побыстрее снять ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне»
Источник материала: Onliner
Роскомнадзор
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Премьера фильма «Ржев. 500 дней в огне» на YouTube
«Ржев. 500 дней в огне» позиционируют как историю одного из крупнейших сражений Второй мировой войны. В картину включены уникальные кадры военной хроники, интервью экспертов, комментарии историков и воспоминания участников битвы.
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Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием снять в максимально сжатые сроки все ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в...
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