Роскомнадзор потребовал от Google побыстрее снять ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне»

Источник материала: Onliner

Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием снять в максимально сжатые сроки все ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне», опубликованного на YouTube. Официально ограничение введено в связи с наличием в нем контента, «неприемлемого для некоторых пользователей». В Роскомнадзоре считают, что такого контента в ленте нет.

Как пишет «Российская газета», в фильме нет сцен, пропагандирующих насилие и жестокость, однако сервис покажет его лицам с зарегистрированным аккаунтом и старше 18 лет. Также картину уберут из рекомендаций и продвижения.

Премьера фильма «Ржев. 500 дней в огне» на YouTube состоялась 27 февраля. К настоящему времени его просмотрели более 72 тыс. раз.

«Ржев. 500 дней в огне» позиционируют как историю одного из крупнейших сражений Второй мировой войны. В картину включены уникальные кадры военной хроники, интервью экспертов, комментарии историков и воспоминания участников битвы.