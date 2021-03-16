Помните «низко летящий» Mercedes? В ГАИ рассказали о наказании водителя (видео)

Источник материала: Onliner

Госавтоинспекция, да и многие водители из тех, кто поответственнее, твердят о том, что риск на дороге — явление неуместное. Скорость, опасные маневры — все это может привести к непоправимым последствиям, причем и для окружающих тоже. И даже когда ничего такого не происходит, нужно понимать, что свидетелей вокруг, как правило, немало, и расплата за необдуманный поступок может наступить позднее.

Помните «низко летящий» Mercedes на улице Маяковского в Минске? Мы писали о нем в самом начале марта, после того, как наш читатель прислал в телеграм-бот запись с видеорегистратора. Автор ролика утверждает, что двигался с максимально разрешенной скоростью на этом отрезке дороги, примерно с той же скоростью двигались другие машины в потоке. Белый Mercedes ехал быстрее, значительно быстрее, при этом водитель успевал перестраиваться из полосы в полосу.

Наш читатель также рассказал, что заметил Mercedes в зеркале заднего вида, после чего принял правее, одновременно снизив скорость. И даже так «низко летящий» автомобиль едва не зацепил бордюрный камень.

Реакция ГАИ после той публикации не заставила себя ждать. Личность водителя Mercedes была установлена, в отношении него был составлен административный протокол по ч. 12 ст. 18.13 КоАП (новая редакция) — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки».

А сейчас корреспонденту Onliner стало известно о том, что водителя привлекли к ответственности. По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелины Волосарь, водитель автомобиля Mercedes за нарушение ч. 12 ст. 18.13 КоАП привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью на 20 месяцев.

Госавтоинспекция напоминает, что все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения, не создавать препятствий и опасности для дорожного движения, действовать добросовестно, корректно, быть внимательными и взаимно вежливыми.

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