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Цветы в мусорке и не только: что разрушило отношения Маркл и Миддлтон
16.03.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Отношения жен принцев Гарри и Уильяма - Меган Маркл и Кейт Миддлтон не дают покоя общественности: таблоиды разузнали новые обстоятельства конфликта герцогинь.
С момента выхода интервью Меган Маркл и принца Гарри для телезвезды Опры Уинфри прошло больше недели, но интригующее послевкусие не оставляет публику до сих пор. Источники нашли новые подробности ссоры перед свадьбой принца и экс-актрисы - момента, когда Миддлтон якобы довела до слез Маркл из-за девочек-цветочниц.
Журналисты издания The Sun выяснили, что в тот день слезами заливались обе девушки, что поставило под сомнения слова Маркл во время интервью.
Оказалось, что Миддлтон попыталась пойти на мировую и действительно отправила букет цветов и записку с извинениями для Маркл. Но Меган наотрез отказалась принимать извинения и выбросила цветы в мусорную корзину.
По словам инсайдеров из дворца, невеста принца Гарри дошла до того, что громко хлопнула дверью перед самым носом Миддлтон, заставив ее расплакаться.
Как бы то ни было, Кейт до сих пор не прокомментировала интервью своих родственников и лишь подала знак Меган Маркл.
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Инсайдеры раскрыли новые детали таинственного конфликта жен британских принцев и пролили свет на ситуацию, связанную со слезами в день королевской свадьбы.
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