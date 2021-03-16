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Украина провела учения с кораблями НАТО в Черном море

16.03.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы еще 10 марта.

"В акватории Черного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX", - сообщила во вторник пресс-служба ВМС Украины.

Цель тренировки - отработать взаимодействие между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.

"Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений", – говорится в сообщении. 

© Photo : Пресс-служба МИД РФ
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Украинские ВМС и корабли НАТО уже второй раз с начала года отрабатывают взаимодействие в Черноморском регионе. Верховная рада Украины внесла изменения в два закона и отказалась от внеблокового статуса государства в декабре 2014 года. Через полтора года приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Северно-атлантический альянс,  расширяя инициативы, называет это "сдерживанием российской агрессии".

Москва уже несколько раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва ни для кого не представляет угрозы. Но Кремль не оставит без внимания действия, которые могут быть потенциально опасными для его интересов.

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Теги: Минск
 
 
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Украинские военные отработали взаимодействия с экипажами кораблей ВМС Турции, Румынии и Испании.
 
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