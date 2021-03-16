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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тайник с вином обнаружили витебские таможенники Тайник с вином в панели под лобовым стеклом тягача обнаружили витебские таможенники. Сообщается, что грузовик Volvo прибыл из Латвии в пункт пропуска "Григоровщина"....

Сообщается, что грузовик Volvo прибыл из Латвии в пункт пропуска "Григоровщина". После демонтажа элементов авто, были обнаружены коробки и бутылки с виноградным напитком. Общий объем сокрытого груза почти 12 литров. По данным таможни, место для тайника было подготовлено заранее - было видно, что конструкцию разбирали и собирали заново. Спрятанную партию алкоголя изъяли.