ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Канал по вывозу за границу белорусок для занятия проституцией перекрыли пограничники

16.03.2021 10:35 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Подозреваемый в организации трафика - 27-летний гражданин Турции - задержан. По оперативной информации, с декабря прошлого года иностранец находил девушек для работы в древнейшей сфере. Когда барышня соглашалась на предложенные условия, мужчина отправлял ее к себе на родину. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемый в организации трафика - 27-летний гражданин Турции - задержан. По оперативной информации, с декабря прошлого года иностранец находил девушек для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Илон Маск провозгласил себя «технокоролём» Tesla
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by