Канал по вывозу за границу белорусок для занятия проституцией перекрыли пограничники

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Подозреваемый в организации трафика - 27-летний гражданин Турции - задержан. По оперативной информации, с декабря прошлого года иностранец находил девушек для работы в древнейшей сфере. Когда барышня соглашалась на предложенные условия, мужчина отправлял ее к себе на родину.