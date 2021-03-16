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Серийный воришка задержан в Микашевичах
Источник материала: БTКак сообщили в милиции, в феврале 26-летний подозреваемый вынес из кафе 80 рублей. В марте уловом жулика стали свыше 300 рублей из магазина. Затем в аптеке ему удалось поживиться личными запасами владельца - алкоголем и сладостями. В ночь задержания парень обчистил ларек на 700 рублей.
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Как сообщили в милиции, в феврале 26-летний подозреваемый вынес из кафе 80 рублей. В марте уловом жулика стали свыше 300 рублей из магазина. Затем в аптеке ему удалось...
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